Сибирь засыпало снегом — смотрим на фото, как выглядят регионы и где осадков больше

В Сибирь в конце октября пришли холода и осадки. При этом в некоторых регионах, судя по ощущениям местных жителей, словно наступила уже глубокая зима. В других пока относительно тепло и мало снега. НГС сделал подборку фото, на которых видно, как выглядят регионы Сибири сейчас и где уже выпал снег.
Новосибирская область
Новосибирцы пока не заметили сильных осадков в своем городе. Снег есть и периодически падает, но пока его очень мало. При этом многие новосибирцы уже облачились в зимние пуховики и шубы из искусственного меха.
Алтай
В соседнем Барнауле ночью был сильный снегопад, из-за которого дорожники работали в две смены. Он начался в ночь с 30 на 31 октября. Об этом сообщает официальная группа «Город Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».
— Из-за обильного выпадения осадков дорожные бригады перешли на круглосуточный режим работы. Всего в ночь на 31 октября на линии работало около 50 единиц техники, — отчитались власти.
При этом местные жители жалуются, что дороги всё равно еще недостаточно хорошо очищены. На большинстве улиц города, отмечает местная жительница Анастасия, снега очень много.
В Республике Алтай снег тоже шел. На трассах наблюдался гололед, случались даже аварии. Об этом сибиряки сообщали в группе «Подслушано Горно-Алтайск». Но местные жители передают — сейчас в столице региона Горно-Алтайске 7 градусов тепла и идет дождь.
— В горах, может быть, снег. Но нам до них далеко, — говорит местная жительница Лада.
Красноярский край
Мало снега и в Красноярске, здесь пока жители ощущают осень.
Кемеровская область
Много снега и в Кемеровской области. Например, в Новокузнецке, пишет нам читательница НГС, снега выпало столько, что кажется, будто уже глубокая зима.
Омская область
Обильные снегопады и в Омской области. Местная жительница Екатерина прислала фотографию, которую она сделала в Омске. При этом, по словам женщины, накануне в городе была сильная метель.
— Ночью мело! Сейчас вроде успокоилось, но снега много, — рассказала омичка.
Хакасия
В Абакане тоже выпал снег, из-за чего дорожная обстановка там осложнена, на дорогах работают специалисты, а водителей призывают быть осторожными. Об этом пишут власти в группе «Абакан официальный» в социальной сети «ВКонтакте».
Томская область
В Томске снег выпал, но, судя по фото нашего читателя, его пока немного.
В селе Иштан Томской области снега значительно больше, но всё равно осадки трудно назвать обильными.
Республика Тыва
В Республике Тыве, судя по постам в группе «ЧП Кызыл» в социальной сети «ВКонтакте», снег выпал, но его по-прежнему мало.
Ранее НГС писал о том, как сибирячка собрала в лесу пакет замороженных грибов. После этого пошел снег. Девушка нашла вешенки в районе Затулинского жилмассива.