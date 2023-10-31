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Сибирь засыпало снегом — смотрим на фото, как выглядят регионы и где осадков больше

Больше всего осадков выпало в Кемеровской и Омской областях, а также в Алтайском крае

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НГС выяснил, где в сибирских городах больше всего снега

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В Сибирь в конце октября пришли холода и осадки. При этом в некоторых регионах, судя по ощущениям местных жителей, словно наступила уже глубокая зима. В других пока относительно тепло и мало снега. НГС сделал подборку фото, на которых видно, как выглядят регионы Сибири сейчас и где уже выпал снег.

Новосибирская область

Новосибирцы пока не заметили сильных осадков в своем городе. Снег есть и периодически падает, но пока его очень мало. При этом многие новосибирцы уже облачились в зимние пуховики и шубы из искусственного меха.

В Новосибирске пока снега немного

В Новосибирске пока снега немного

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Но новосибирцы жалуются, что уже довольно холодно

Но новосибирцы жалуются, что уже довольно холодно

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А в некоторых местах в городе снега не видно совсем

А в некоторых местах в городе снега не видно совсем

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Алтай

В соседнем Барнауле ночью был сильный снегопад, из-за которого дорожники работали в две смены. Он начался в ночь с 30 на 31 октября. Об этом сообщает официальная группа «Город Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

В Барнауле обильные осадки шли всю ночь

В Барнауле обильные осадки шли всю ночь

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Поэтому снега в городе много

Поэтому снега в городе много

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— Из-за обильного выпадения осадков дорожные бригады перешли на круглосуточный режим работы. Всего в ночь на 31 октября на линии работало около 50 единиц техники, — отчитались власти.


При этом местные жители жалуются, что дороги всё равно еще недостаточно хорошо очищены. На большинстве улиц города, отмечает местная жительница Анастасия, снега очень много.

В Республике Алтай снег тоже шел. На трассах наблюдался гололед, случались даже аварии. Об этом сибиряки сообщали в группе «Подслушано Горно-Алтайск». Но местные жители передают — сейчас в столице региона Горно-Алтайске 7 градусов тепла и идет дождь.

В Горно-Алтайске идет дождь и +7 градусов

В Горно-Алтайске идет дождь и +7 градусов

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— В горах, может быть, снег. Но нам до них далеко, — говорит местная жительница Лада.

В Горно-Алатйске даже газоны еще зеленые

В Горно-Алатйске даже газоны еще зеленые

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Красноярский край

Мало снега и в Красноярске, здесь пока жители ощущают осень.

В Красноярске снега почти нет

В Красноярске снега почти нет

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Кемеровская область

Много снега и в Кемеровской области. Например, в Новокузнецке, пишет нам читательница НГС, снега выпало столько, что кажется, будто уже глубокая зима.

В Кемеровской области как будто глубокая зима. В Новокузнецке выпало много снега

В Кемеровской области как будто глубокая зима. В Новокузнецке выпало много снега

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Новокузнецкие голуби отдыхают на чистом снегу

Новокузнецкие голуби отдыхают на чистом снегу

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Погода еще неустойчивая

Погода еще неустойчивая

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Омская область

Обильные снегопады и в Омской области. Местная жительница Екатерина прислала фотографию, которую она сделала в Омске. При этом, по словам женщины, накануне в городе была сильная метель.

— Ночью мело! Сейчас вроде успокоилось, но снега много, — рассказала омичка.

Ночью в Омске сильно мело

Ночью в Омске сильно мело

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Хакасия

В Абакане тоже выпал снег, из-за чего дорожная обстановка там осложнена, на дорогах работают специалисты, а водителей призывают быть осторожными. Об этом пишут власти в группе «Абакан официальный» в социальной сети «ВКонтакте».

В Абакане дорожники расчищали снег

В Абакане дорожники расчищали снег

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Томская область

В Томске снег выпал, но, судя по фото нашего читателя, его пока немного.

Так выглядит Томск. Проспект Развития, 3

Так выглядит Томск. Проспект Развития, 3

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В селе Иштан Томской области снега значительно больше, но всё равно осадки трудно назвать обильными.

Снег в селе Иштан Томской области

Снег в селе Иштан Томской области

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Но за городом всегда немного холоднее

Но за городом всегда немного холоднее

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Республика Тыва

В Республике Тыве, судя по постам в группе «ЧП Кызыл» в социальной сети «ВКонтакте», снег выпал, но его по-прежнему мало.

Снег есть в регионе, но пока немного

Снег есть в регионе, но пока немного

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Ранее НГС писал о том, как сибирячка собрала в лесу пакет замороженных грибов. После этого пошел снег. Девушка нашла вешенки в районе Затулинского жилмассива.

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