Сибирь засыпало снегом — смотрим на фото, как выглядят регионы и где осадков больше

— Из-за обильного выпадения осадков дорожные бригады перешли на круглосуточный режим работы. Всего в ночь на 31 октября на линии работало около 50 единиц техники, — отчитались власти.





При этом местные жители жалуются, что дороги всё равно еще недостаточно хорошо очищены. На большинстве улиц города, отмечает местная жительница Анастасия, снега очень много.

