«Они уже были в кол». Сибирячка собрала в лесу пакет замороженных грибов — а потом пошел снег

Жительница Новосибирска Алена насобирала в лесу замороженных вешенок. Съедобные грибы она нашла 30 октября — незадолго до того, как в городе выпал снег.



Алена рассказала НГС, что отыскала вешенки в лесополосе Затулинке. На поиски она отправилась, пока ее муж был на работе. Девушка признается, что не ожидала найти грибы в конце октября: «Но интерес взял верх». По словам Алены, она пришла в восторг от своей находки.