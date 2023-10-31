«Они уже были в кол». Сибирячка собрала в лесу пакет замороженных грибов — а потом пошел снег

Жительница Новосибирска Алена насобирала в лесу замороженных вешенок. Съедобные грибы она нашла 30 октября — незадолго до того, как в городе выпал снег.
Алена рассказала НГС, что отыскала вешенки в лесополосе Затулинке. На поиски она отправилась, пока ее муж был на работе. Девушка признается, что не ожидала найти грибы в конце октября: «Но интерес взял верх». По словам Алены, она пришла в восторг от своей находки.
— В группе грибников в соцсетях я увидела, что много кто находит грибы — не удержалась и тоже рванула искать <…> Получила замечательные эмоции!
Из-за низкой температуры сибирячка не смогла срезать грибы. Она отмечает, что вешенки были «уже в кол», и их пришлось срывать.
Алена отогрела и помыла вешенки, а потом пожарила с ними картошку. Уверяет: то, что грибы были замороженными, не испортило их вкуса.
В начале октября сибирячка нашла в лесу необычные грибы–юбочки — есть их она не рискнула.