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«Они уже были в кол». Сибирячка собрала в лесу пакет замороженных грибов — а потом пошел снег

Девушка рассказала, что приготовила картошку с грибами

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Сибирячка нашла в лесу замороженные вешенки и пожарила с ними картошку

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Жительница Новосибирска Алена насобирала в лесу замороженных вешенок. Съедобные грибы она нашла 30 октября — незадолго до того, как в городе выпал снег.

Алена рассказала НГС, что отыскала вешенки в лесополосе Затулинке. На поиски она отправилась, пока ее муж был на работе. Девушка признается, что не ожидала найти грибы в конце октября: «Но интерес взял верх». По словам Алены, она пришла в восторг от своей находки.

— В группе грибников в соцсетях я увидела, что много кто находит грибы — не удержалась и тоже рванула искать <…> Получила замечательные эмоции!

Из-за низкой температуры сибирячка не смогла срезать грибы. Она отмечает, что вешенки были «уже в кол», и их пришлось срывать.

Алена отогрела и помыла вешенки, а потом пожарила с ними картошку. Уверяет: то, что грибы были замороженными, не испортило их вкуса.

В начале октября сибирячка нашла в лесу необычные грибы–юбочки — есть их она не рискнула.

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