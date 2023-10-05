Как они называются? Сибирячка нашла в лесу необычные грибы-юбочки — съесть их она не рискнула

В лесу за Новым поселком жительница Новосибирска Анна (имя заменено по просьбе девушки) нашла неизвестные ей грибы в виде юбочек — в соцсетях она пыталась выяснить, съедобные ли они.
По словам Анны, срывать и забирать находку домой она не стала: ее смутили цвет и внешний вид грибов. На сделанном ей фото видно, что найденные грибы растут под деревом группой — не по одиночке. Внешне они напоминают вареники или листья капусты с изогнутыми краями.
— Поиск по фото определил, что это могут быть вешенки. Та же самое предположили в паблике грибников в соцсетях. Но я не сфотографировала ножки грибов, поэтому это лишь предположение, — рассказала Анна NGS.RU.
Биолог, специалист по грибам Ринат Султанов подтвердил, что определить разновидность по фото, сделанном сибирячкой, не удастся. При этом он высказал нам следующее предположение:
— На вешенку не похоже. Это скорее переросший осенний опенок.
Мы также спросили у Рината, почему опята могут перерастать до размеров на фото, но фактически не ломаются и не трескаются. На это эксперт ответил, что грибы растут один над другим — сростками.
Недавно NGS.RU выяснил, до какого срока в Новосибирской области можно будет собирать грибы. Вердикт: не убирайте корзинки.