Как они называются? Сибирячка нашла в лесу необычные грибы-юбочки — съесть их она не рискнула

По словам Анны, срывать и забирать находку домой она не стала: ее смутили цвет и внешний вид грибов. На сделанном ей фото видно, что найденные грибы растут под деревом группой — не по одиночке. Внешне они напоминают вареники или листья капусты с изогнутыми краями.

