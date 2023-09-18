Не убирайте корзинки: до какого срока можно будет собирать грибы в лесах Новосибирской области

Новосибирцы смогут собирать грибы до начала ноября, если раньше не установятся постоянные заморозки. Эксперт предупредил, что убирать корзинки даже в конце сентября еще рано.
— Грибы растут до начала устойчивых заморозков. У нас вплоть до начала ноября. Можно в октябре собирать остатки сентябрьских грибов. А также вешенки, подгруздки, маслята, зимний опенок, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.
В начале сентября новосибирский агроном Людмила Шубина во время тихой охоты нашла белые трюфели.