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По грибы, по ягоды

Не убирайте корзинки: до какого срока можно будет собирать грибы в лесах Новосибирской области

Все будет зависеть от заморозков

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Грибы можно собирать всю осень

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Новосибирцы смогут собирать грибы до начала ноября, если раньше не установятся постоянные заморозки. Эксперт предупредил, что убирать корзинки даже в конце сентября еще рано.

— Грибы растут до начала устойчивых заморозков. У нас вплоть до начала ноября. Можно в октябре собирать остатки сентябрьских грибов. А также вешенки, подгруздки, маслята, зимний опенок, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

В начале сентября новосибирский агроном Людмила Шубина во время тихой охоты нашла белые трюфели.

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