В лесу под Новосибирском нашли редчайшие белые трюфели — такие грибы могут стоить тысячи рублей

— Можно было бы списать на ризопогон, но на срезе отчетливо видна мраморная структура. Так что с большой вероятностью это именно белый трюфель. За последние пару лет пугающе много теплолюбивых видов грибов стало у нас расти в Новосибирской области. С прошлого года бледная поганка массово начала появляться, и в этом году тоже обильно представленная. Теперь и белые трюфели, — отметил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

