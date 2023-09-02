В лесу под Новосибирском нашли редчайшие белые трюфели — такие грибы могут стоить тысячи рублей

Новосибирский агроном Людмила Шубина во время тихой охоты нашла белые трюфели. Это очень редкий гриб для Сибири и в целом для России.
— Ходила за рыжиками и наткнулась на них. Увидела какой-то странный бугорок, а я грибник со стажем и решила проверить, что там. В итоге вот так, — объяснила НГС Людмила Шубина.
Трюфель белый называется Choiromyces venosus, он входит в семейство трюфелевых, но не в самый дорогой род Tuber, где цена начинается с 6–10 евро за грамм и выше. Гриб чаще всего используют в соусах.
— Можно было бы списать на ризопогон, но на срезе отчетливо видна мраморная структура. Так что с большой вероятностью это именно белый трюфель. За последние пару лет пугающе много теплолюбивых видов грибов стало у нас расти в Новосибирской области. С прошлого года бледная поганка массово начала появляться, и в этом году тоже обильно представленная. Теперь и белые трюфели, — отметил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.
В ряде стран белый трюфель признан деликатесом, а в Испании считается ядовитым грибом. В зависимости от размера и вида цена на трюфели может сильно разниться. Она зависит и от урожайности отдельного года. В России за килограмм белого трюфеля придется отдать более 5 тысяч рублей. Чаще всего белые трюфели встречаются в Италии, но их находят и в центральной России.
Ранее НГС сообщал, что жительница Новосибирска нашла огромный гриб — головач — весом почти в 6,3 килограмма.