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По грибы, по ягоды

«Даже ведро не наденется на него»: сибирячка нашла на поляне гриб весом в 6 килограмм — впечатляющее видео

Свежий гриб можно жарить на сковороде

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Это гигантские головачи. Они съедобны пока их мякоть белая

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Жительница Новосибирска нашла огромный гриб — головач — весом почти в 6,3 килограмма. Она наткнулась на поляну в районе Петровского сельсовета Ордынского района и поделилась находкой в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте».

— Даже ведро не наденется на такой гриб, — отметила автор видео, подписчица группы Ольга Русских. — Ходили собирать с мужем цветы и листья на чайные сборы. По дороге увидела полянку шаров. В прошлом году на этом месте был только один дождевик-головач. Самый большой оказался переспевшим. Тот, что с белой мякоть поменьше пожарили с луком.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Ольга Русских, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» / Vk.com

— Разломили вот этот с белой мякотью. Он вполне съедобный. Без дополнительной тепловой обработки можно его просто жарить на сковородке. У него будет запах куриного мяса, — отметила сибирячка.

В конце августа в Новосибирской области начался сезон опят. Горожане уже начали находить деревья, усыпанные грибами.

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