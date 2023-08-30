«Даже ведро не наденется на него»: сибирячка нашла на поляне гриб весом в 6 килограмм — впечатляющее видео

Жительница Новосибирска нашла огромный гриб — головач — весом почти в 6,3 килограмма. Она наткнулась на поляну в районе Петровского сельсовета Ордынского района и поделилась находкой в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте».
— Даже ведро не наденется на такой гриб, — отметила автор видео, подписчица группы Ольга Русских. — Ходили собирать с мужем цветы и листья на чайные сборы. По дороге увидела полянку шаров. В прошлом году на этом месте был только один дождевик-головач. Самый большой оказался переспевшим. Тот, что с белой мякоть поменьше пожарили с луком.
— Разломили вот этот с белой мякотью. Он вполне съедобный. Без дополнительной тепловой обработки можно его просто жарить на сковородке. У него будет запах куриного мяса, — отметила сибирячка.
В конце августа в Новосибирской области начался сезон опят. Горожане уже начали находить деревья, усыпанные грибами.