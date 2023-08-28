freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 94.71
eur 102.26
СрочноСибиряк попытался проникнуть в кабину пилотов
Все новости
Все новости
По грибы, по ягоды

Новосибирцы находят деревья, заросшие грибами, — впечатляющие фото из леса

В регионе начался сезон опят

7 835

Сезон сбора опят можно считать открытым

Поделиться

В конце августа в Новосибирской области начался сезон опят. Горожане уже начали находить деревья, усыпанные грибами.

Своими находками новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте». Уже появились осенние опята, но есть еще и летние.

Смотрим, где их можно собрать.

Впечатляющая находка в <b class="_">Барышево</b>

Впечатляющая находка в Барышево

Поделиться

Симпатичный пень

Симпатичный пень

Поделиться

В районе Борового были встречены вот такие опята

В районе Борового были встречены вот такие опята

Поделиться

Находка из <b class="_">Ордынского района</b>

Находка из Ордынского района

Поделиться

При сомнениях грибы лучше не брать

При сомнениях грибы лучше не брать

Поделиться

Грибники часто проходят мимо очень вкусных грибов, испугавшись их яркого вида. При этом многие из них считаются деликатесом.

Как собирать опята и не отравиться, мы подробно разбирали с экспертом в середине августа.

По теме

ГрибыЛесТихая охотаГрибы в Новосибирской областиОпята
  • ЛАЙК7
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter