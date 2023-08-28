Новосибирцы находят деревья, заросшие грибами, — впечатляющие фото из леса

В конце августа в Новосибирской области начался сезон опят. Горожане уже начали находить деревья, усыпанные грибами.
Своими находками новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте». Уже появились осенние опята, но есть еще и летние.
Смотрим, где их можно собрать.
Грибники часто проходят мимо очень вкусных грибов, испугавшись их яркого вида. При этом многие из них считаются деликатесом.
Как собирать опята и не отравиться, мы подробно разбирали с экспертом в середине августа.