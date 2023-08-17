Яркие, пугающие, но невероятно вкусные: мимо каких деликатесов вы проходите в лесу, а зря — показываем на видео

Грибники часто проходят мимо очень вкусных грибов, испугавшись их яркого вида. При этом многие из них считаются деликатесом. С ядовитыми их спутать не получится, поэтому стоит обратить на них внимание.
Дубовик оливково-бурый
Дубовик оливково-бурый выглядит очень необычно: в основании ножка красно-коричневая, а при разрезании быстро приобретает сине-зеленый, голубой или синий цвет.
— Он достаточно эффектный. Вид у него разноцветный, поэтому многие путают его с ядовитым сатанинским грибом. Сатанинский гриб в Сибири у нас не растет, это больше европейская часть России. А дубовик по вкусовым качествам практически идентичен белому грибу. У небольшого количества людей может быть индивидуальная непереносимость, но она может быть и к осеннему опенку, и к любому другому грибу, поэтому сначала нужно попробовать немного, — советует Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.
Дождевик
Дождевик можно есть, только пока гриб молодой и не потерял своей белизны.
— Деликатесный, можно сказать, гриб. По вкусу в чем-то превосходящий шампиньоны. Эти белые шарики незаслуженно не пользуются спросом, — уверен биолог.
Вороночник рожковидный
В лесу можно встретить довольно редкий гриб — черную лисичку, которая на самом деле называется вороночник рожковидный.
— Это хороший, деликатесный гриб. Он особо ценится в Европе, — отмечает Ринат Султанов.
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