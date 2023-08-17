freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 96.70
eur 105.66
СрочноПодросток готовил терракт в здании МВД
Все новости
Все новости
По грибы, по ягодыЭксперт

Яркие, пугающие, но невероятно вкусные: мимо каких деликатесов вы проходите в лесу, а зря — показываем на видео

Многие из них встречаются довольно редко

1 219
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Показываем съедобные грибы, которые на первый взгляд кажутся опасными

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

Грибники часто проходят мимо очень вкусных грибов, испугавшись их яркого вида. При этом многие из них считаются деликатесом. С ядовитыми их спутать не получится, поэтому стоит обратить на них внимание.

Дубовик оливково-бурый

Дубовики — очень яркие грибы

Дубовики — очень яркие грибы

Поделиться

Дубовик оливково-бурый выглядит очень необычно: в основании ножка красно-коричневая, а при разрезании быстро приобретает сине-зеленый, голубой или синий цвет.

— Он достаточно эффектный. Вид у него разноцветный, поэтому многие путают его с ядовитым сатанинским грибом. Сатанинский гриб в Сибири у нас не растет, это больше европейская часть России. А дубовик по вкусовым качествам практически идентичен белому грибу. У небольшого количества людей может быть индивидуальная непереносимость, но она может быть и к осеннему опенку, и к любому другому грибу, поэтому сначала нужно попробовать немного, — советует Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

Дождевик

Смотрятся очень необычно, но вкусные

Смотрятся очень необычно, но вкусные

Поделиться

Дождевик можно есть, только пока гриб молодой и не потерял своей белизны.

— Деликатесный, можно сказать, гриб. По вкусу в чем-то превосходящий шампиньоны. Эти белые шарики незаслуженно не пользуются спросом, — уверен биолог.

Вороночник рожковидный

Такие черные лисички можно смело собирать

Такие черные лисички можно смело собирать

Поделиться

В лесу можно встретить довольно редкий гриб — черную лисичку, которая на самом деле называется вороночник рожковидный.

— Это хороший, деликатесный гриб. Он особо ценится в Европе, — отмечает Ринат Султанов.

Интересное про грибы

По теме

ГрибыЛесТихая охотаДубовикЧерные лисички
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter