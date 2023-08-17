Яркие, пугающие, но невероятно вкусные: мимо каких деликатесов вы проходите в лесу, а зря — показываем на видео

Дубовик оливково-бурый выглядит очень необычно: в основании ножка красно-коричневая, а при разрезании быстро приобретает сине-зеленый, голубой или синий цвет.

— Он достаточно эффектный. Вид у него разноцветный, поэтому многие путают его с ядовитым сатанинским грибом. Сатанинский гриб в Сибири у нас не растет, это больше европейская часть России. А дубовик по вкусовым качествам практически идентичен белому грибу. У небольшого количества людей может быть индивидуальная непереносимость, но она может быть и к осеннему опенку, и к любому другому грибу, поэтому сначала нужно попробовать немного, — советует Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.