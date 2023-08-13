Не срезать и не выкручивать: специалист показал, как правильно собирать грибы, — простая видеоинструкция

Споры о том, как правильно собирать грибы, идут не один десяток лет и делят людей на два лагеря. Первые утверждают, что гриб нужно только выкручивать, чтобы в почве не гнила ножка. Вторые заявляют, что в срезании нет ничего страшного.
Биолог, специалист по грибам Ринат Султанов объясняет, почему грибнице всё равно, как вы собираете ее плодовые тела, и как собирать грибы более правильно и легко.
Показываем на видео самый эффективный способ сбора.
— Если правильно представлять, что такое грибы, то на самом деле тело грибницы по своей сути — что-то вроде плесени. Она находится в почве, вокруг деревьев, и грибнице абсолютно всё равно, как плодовые тела изымаются, — утверждает Ринат Султанов. — Плодовые тела представляют собой сгустки грибных нитей, у которых единственная функция — сформировать споры и их рассеять по миру. И они с грибницей связаны очень опосредованно.
Даже если остатки ножки гриба начнут гнить в почве, то это не повредит грибнице — она находится достаточно глубоко.
— Самый оптимальный способ взятия гриба — это раскачивание. Берете гриб за ножку, за верхнюю часть и расшатывающими движениями аккуратно его изымаете из почвы. После этого грязную часть ножки обрезаете ножом, — советует специалист.
В лесах Новосибирской области можно встретить не только привычные и знакомые всем белые грибы и маслята, но и более редкие экземпляры.
Выбрасываем глухие пластиковые ведра, оставляем кухонные ножи дома и собираемся в лес правильно вместе с биологом, специалистом по грибам.