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По грибы, по ягодыИнструкция

Не срезать и не выкручивать: специалист показал, как правильно собирать грибы, — простая видеоинструкция

Грибнице на самом деле всё равно

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Ставим точки в многолетних спорах про сбор грибов

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Споры о том, как правильно собирать грибы, идут не один десяток лет и делят людей на два лагеря. Первые утверждают, что гриб нужно только выкручивать, чтобы в почве не гнила ножка. Вторые заявляют, что в срезании нет ничего страшного.

Биолог, специалист по грибам Ринат Султанов объясняет, почему грибнице всё равно, как вы собираете ее плодовые тела, и как собирать грибы более правильно и легко.

Показываем на видео самый эффективный способ сбора.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

— Если правильно представлять, что такое грибы, то на самом деле тело грибницы по своей сути — что-то вроде плесени. Она находится в почве, вокруг деревьев, и грибнице абсолютно всё равно, как плодовые тела изымаются, — утверждает Ринат Султанов. — Плодовые тела представляют собой сгустки грибных нитей, у которых единственная функция — сформировать споры и их рассеять по миру. И они с грибницей связаны очень опосредованно.

Даже если остатки ножки гриба начнут гнить в почве, то это не повредит грибнице — она находится достаточно глубоко.

— Самый оптимальный способ взятия гриба — это раскачивание. Берете гриб за ножку, за верхнюю часть и расшатывающими движениями аккуратно его изымаете из почвы. После этого грязную часть ножки обрезаете ножом, — советует специалист.

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