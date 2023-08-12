Никаких пластиковых ведер! Что взять в лес за грибами и почему кухонный нож лучше оставить дома — видеоинструкция

Август и сентябрь — месяцы активного сбора грибов. Но в лес нужно собраться правильно, чтобы ничего не мешало безопасной тихой охоте. Выбрасываем глухие пластиковые ведра, оставляем кухонные ножи дома и собираемся в лес правильно вместе с Ринатом Султановым, биологом, специалистом по грибам.
Для удобства мы записали видеоинструкцию для вас.
Самое главное, что нужно взять в лес
Прививка от клещевого энцефалита — лучшее решение для любого грибника и самое главное, что он может взять в лес для своей защиты. Клещей с каждым годом становится всё больше, особенно зараженных.
Также у вас должен быть заряженный телефон, вода, спички, компас, немного еды.
Как одеться в лес
В первую очередь одежда должна быть удобной и закрывать ноги и руки. Никаких шорт! Защитный костюм поможет уберечься от клещей, но нужно и что-то яркое. Например, красная или оранжевая кепка — ее хорошо видно издалека и если потеряетесь, то такая вещь для спасателей будет хорошо заметна.
Обувь обязательно закрытая — она защитит вас при встрече со змеей.
Какую взять тару для сбора грибов
Глухие пластиковые ведра — очень плохой вариант для сбора грибов. Тихая охота может длиться целый день, и несложно догадаться, что в это время происходит со свежими грибами без доступа воздуха.
— Лучше использовать только тару, которая представляет из себя решетку — с отверстиями. Это необходимо для того, чтобы при сборе грибов влага, которая с них скапливается на дне, испарялась и не происходило гниения и опасного изменения состава грибов, — объяснил биолог.
Берем старые дедовские корзины либо пластиковые варианты, но обязательно решетчатые.
Какой взять нож
Обычные столовые ножи, конечно, всегда под рукой, но пусть они останутся на кухне.
— Очень не рекомендую брать их, потому что они представляют опасность. В лесу можно споткнуться и упасть, напороться на нож. Поэтому за грибами берутся ножи складные, — подчеркнул Ринат Султанов.
Выбирайте либо специальные грибные ножи, либо обычные складные. Если такой нож вы боитесь потерять, то биолог советует брать самый дешевый вариант — канцелярский нож, который легко складывается, легко раскладывается. Безопасно, удобно и не жалко потерять!
Как защититься от насекомых
Одежду обязательно нужно обработать репеллентом от клещей и комаров.
— Желательно, чтобы в составе репеллента был альфациперметрин, потому что он очень хорошо работает и надежно защищает, — подчеркнул Ринат Султанов.
Многих грибников выручают накомарники. Например, сейчас всё большую популярность набирают варианты с очками.
Что забрать из леса помимо грибов
Тихая охота привлекает всё больше людей. И, к сожалению, некоторые ведут себя в лесу не как люди.
— Даже в самых удаленных уголках леса вместо грибов попадается мусор. Если так будет продолжаться дальше, то вместо грибов мы будем собирать один мусор, — негодует специалист. — Пожалуйста, берегите лес и забирайте свой мусор с собой.
В лесах Новосибирской области можно встретить не только привычные и знакомые всем белые грибы и маслята, но и более редкие экземпляры.