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По грибы, по ягодыИнструкция

Никаких пластиковых ведер! Что взять в лес за грибами и почему кухонный нож лучше оставить дома — видеоинструкция

Правильно готовимся к тихой охоте

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Такие ведра, как на фото, использовать при сборе грибов нельзя

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Август и сентябрь — месяцы активного сбора грибов. Но в лес нужно собраться правильно, чтобы ничего не мешало безопасной тихой охоте. Выбрасываем глухие пластиковые ведра, оставляем кухонные ножи дома и собираемся в лес правильно вместе с Ринатом Султановым, биологом, специалистом по грибам.

Для удобства мы записали видеоинструкцию для вас.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

Самое главное, что нужно взять в лес

Прививка от клещевого энцефалита — лучшее решение для любого грибника и самое главное, что он может взять в лес для своей защиты. Клещей с каждым годом становится всё больше, особенно зараженных.

Также у вас должен быть заряженный телефон, вода, спички, компас, немного еды.

Набор грибника

Набор грибника

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Как одеться в лес

Обувь обязательно должна быть закрытой

Обувь обязательно должна быть закрытой

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В первую очередь одежда должна быть удобной и закрывать ноги и руки. Никаких шорт! Защитный костюм поможет уберечься от клещей, но нужно и что-то яркое. Например, красная или оранжевая кепка — ее хорошо видно издалека и если потеряетесь, то такая вещь для спасателей будет хорошо заметна.

Обувь обязательно закрытая — она защитит вас при встрече со змеей.

Какую взять тару для сбора грибов

Глухие пластиковые ведра — очень плохой вариант для сбора грибов. Тихая охота может длиться целый день, и несложно догадаться, что в это время происходит со свежими грибами без доступа воздуха.

— Лучше использовать только тару, которая представляет из себя решетку — с отверстиями. Это необходимо для того, чтобы при сборе грибов влага, которая с них скапливается на дне, испарялась и не происходило гниения и опасного изменения состава грибов, — объяснил биолог.

Берем старые дедовские корзины либо пластиковые варианты, но обязательно решетчатые.

Какой взять нож

Между столовым и канцелярским ножом лучше выбрать именно канцелярский

Между столовым и канцелярским ножом лучше выбрать именно канцелярский

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Обычные столовые ножи, конечно, всегда под рукой, но пусть они останутся на кухне.

— Очень не рекомендую брать их, потому что они представляют опасность. В лесу можно споткнуться и упасть, напороться на нож. Поэтому за грибами берутся ножи складные, — подчеркнул Ринат Султанов.

Выбирайте либо специальные грибные ножи, либо обычные складные. Если такой нож вы боитесь потерять, то биолог советует брать самый дешевый вариант — канцелярский нож, который легко складывается, легко раскладывается. Безопасно, удобно и не жалко потерять!

Как защититься от насекомых

Последний писк моды среди грибников — накомарник с очками

Последний писк моды среди грибников — накомарник с очками

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Одежду обязательно нужно обработать репеллентом от клещей и комаров.

— Желательно, чтобы в составе репеллента был альфациперметрин, потому что он очень хорошо работает и надежно защищает, — подчеркнул Ринат Султанов.

Многих грибников выручают накомарники. Например, сейчас всё большую популярность набирают варианты с очками.

Что забрать из леса помимо грибов

Тихая охота привлекает всё больше людей. И, к сожалению, некоторые ведут себя в лесу не как люди.

— Даже в самых удаленных уголках леса вместо грибов попадается мусор. Если так будет продолжаться дальше, то вместо грибов мы будем собирать один мусор, — негодует специалист. — Пожалуйста, берегите лес и забирайте свой мусор с собой.

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