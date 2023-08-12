Никаких пластиковых ведер! Что взять в лес за грибами и почему кухонный нож лучше оставить дома — видеоинструкция

В первую очередь одежда должна быть удобной и закрывать ноги и руки. Никаких шорт! Защитный костюм поможет уберечься от клещей, но нужно и что-то яркое. Например, красная или оранжевая кепка — ее хорошо видно издалека и если потеряетесь, то такая вещь для спасателей будет хорошо заметна.

Обувь обязательно закрытая — она защитит вас при встрече со змеей.

Какую взять тару для сбора грибов

Глухие пластиковые ведра — очень плохой вариант для сбора грибов. Тихая охота может длиться целый день, и несложно догадаться, что в это время происходит со свежими грибами без доступа воздуха.