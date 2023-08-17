«Разрушают эритроциты в крови»: новосибирцы собирают опасные коровники — как эти грибы могут довести до реанимации

Вокруг коровников не утихают споры — часть грибников заявляют, что собирали их, собирают и будут собирать, а часть пытается всех убедить в ядовитости такого улова.
Наука оказалась на стороне вторых.
— Коровники, или, если правильно их называть, свинушки тонкие, ядовиты. Они содержат в себе аллерген, который при употреблении в пищу накапливается в организме человека. Это не в полной мере яд, а специфический белок. Со временем он вызывает тяжелую аллергическую реакцию, которая приводит к разрушению эритроцитов, красных кровяных телец, — предупреждает Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.
Если вам попались свинушки, то не надо их брать в корзину, несмотря на все легенды об их вкусе и аромате. Отравление свинушкой медики называют «паксиллюсным синдромом». Варка и жарка не могут нейтрализовать опасный белок. Свинушка может и не сразу довести человека до реанимации — всё зависит от индивидуальных особенностей организма, как быстро проявится токсический эффект.
По данным справочника mycology.su, в 1993 году постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ свинушка тонкая была внесена в список ядовитых грибов.
Мы также разобрались, как собирать грибы правильно. И показали на видео самые опасные грибы в новосибирских лесах — их опасно даже брать в руки.
Выбрасываем глухие пластиковые ведра, оставляем кухонные ножи дома и собираемся в лес правильно вместе с биологом, специалистом по грибам.