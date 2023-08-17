«Разрушают эритроциты в крови»: новосибирцы собирают опасные коровники — как эти грибы могут довести до реанимации

Наука оказалась на стороне вторых.

— Коровники, или, если правильно их называть, свинушки тонкие, ядовиты. Они содержат в себе аллерген, который при употреблении в пищу накапливается в организме человека. Это не в полной мере яд, а специфический белок. Со временем он вызывает тяжелую аллергическую реакцию, которая приводит к разрушению эритроцитов, красных кровяных телец, — предупреждает Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

