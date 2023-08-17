freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 96.70
eur 105.66
СрочноТрое пострадали в ДТП в Новосибирской области
Все новости
Все новости
По грибы, по ягодыПроблема

«Разрушают эритроциты в крови»: новосибирцы собирают опасные коровники — как эти грибы могут довести до реанимации

Оставьте эти грибы в лесу

1 989
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Посмотрите, как выглядят коровники (свинушки), — собирать их не рекомендуют

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

Вокруг коровников не утихают споры — часть грибников заявляют, что собирали их, собирают и будут собирать, а часть пытается всех убедить в ядовитости такого улова.

Наука оказалась на стороне вторых.

— Коровники, или, если правильно их называть, свинушки тонкие, ядовиты. Они содержат в себе аллерген, который при употреблении в пищу накапливается в организме человека. Это не в полной мере яд, а специфический белок. Со временем он вызывает тяжелую аллергическую реакцию, которая приводит к разрушению эритроцитов, красных кровяных телец, — предупреждает Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

Если вам попались свинушки, то не надо их брать в корзину, несмотря на все легенды об их вкусе и аромате. Отравление свинушкой медики называют «паксиллюсным синдромом». Варка и жарка не могут нейтрализовать опасный белок. Свинушка может и не сразу довести человека до реанимации — всё зависит от индивидуальных особенностей организма, как быстро проявится токсический эффект.

По данным справочника mycology.su, в 1993 году постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ свинушка тонкая была внесена в список ядовитых грибов.

По теме

ГрибыЛесКоровникиТихая охотаСвинушка
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter