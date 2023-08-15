Кусочек — и в реанимацию: как не отправиться в больницу после сбора грибов — видео о самых опасных находках

Обилие грибов в конце лета и начале осени может сбить с толку даже самого опытного грибника. Чтобы не попасть в реанимацию, нужно знать всего несколько видов, мимо которых всегда нужно проходить. А также есть один гриб, который может испортить всю вашу добычу. Разбираемся в их отличительных признаках.
Мы подготовили видео, где рассказываем всё о ядовитых грибах, а также о находке, которая испортит вам весь улов.
Бледная поганка — самая страшная находка
Бледную поганку достаточно легко спутать с сыроежкой, особенно когда подшляпочное кольцо гриба опало. Но есть ряд отличительных признаков, которые позволят ее достоверно опознать.
— Во-первых, у бледной поганки характерное основание гриба — утолщение. По-научному называется «вольва». По сути, это такой клубень, из которого выходит ножка. Это один из важнейших признаков бледной поганки. Второй признак — нити на шляпке. Шляпка как будто пронизана и покрыта нитями. И третий признак — наличие небольших чешуек на ножке, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.
Смертельная доза бледной поганки — всего 30 граммов! Отваривание или обжаривание не устраняют яд!
Бледная поганка опасна еще тем, что симптомы отравления проявляются не сразу, а спустя 5–6 часов. Это смертельно опасный гриб. При признаках отравления — головокружениях, сильной головной боли, рвоте, диарее и других недомоганиях — нужно сразу же обратиться за медпомощью.
Маскирующаяся под опята галерина
Галерина окаймленная очень похожа на опята. Но у этого опасного гриба есть несколько отличительных признаков. У настоящих опят зональная окраска шляпки — то есть цвет по краям отличается от серединки. У галерины, как правило, однотонная шляпка.
— Но этот признак не является полностью надежным, потому что в сырую погоду при определенных условиях окраска шляпки и у съедобного летнего опенка может быть однородной. Также наличие юбочки не является признаком, позволяющим достоверно отличить галерину от опят, — подчеркнул Ринат Сультанов.
Лучше всего смотреть на ножки гриба: у опят на ножке чешуйки — много или мало, но они есть всегда. А у галерины чешуек нет. Зато на ее ножке есть белесый налет, который легко оттирается пальцами.
Отваривание или обжаривание не устраняют яд галерины! Токсины идентичны тем, что содержатся в бледной поганке.
Галерину нельзя даже брать в руки, поэтому опасайтесь этого гриба. Токсины вызывают повреждения почек и печени и могут привести к летальному исходу.
Не ядовит, но всё испортит
Желчный гриб хоть и не ядовит, но находка крайне неприятная. Он очень похож на подберезовик.
— У желчного гриба на ножке сеточка. И гименофор (губка под шляпкой) не серого или белого цвета, как у подберезовика, а розоватового. Если его взять вместо подберезовика и добавить в блюдо, то оно будет испорчено, потому что он имеет очень неприятный вкус. Даже один гриб может испортить все ваши труды, — предупреждает специалист.
Коварные коровники
Споры вокруг коровников идут постоянно. Но еще в прошлом веке ученые однозначно установили — коровники, или как правильно их называть, свинушки тонкие — ядовиты.
Токсическое воздействие оказывает белок, который содержится в этом грибе. Он может вызвать сильнейшую аутоиммунную реакцию и разрушает эритроциты.
Отваривание или обжаривание не устраняют опасные токсины!
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