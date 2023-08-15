freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 5/10
usd 101.04
eur 110.68
Тема дняКонфликт таксистов у Толмачево проверяет СК
Все новости
Все новости
По грибы, по ягодыИнструкция

Кусочек — и в реанимацию: как не отправиться в больницу после сбора грибов — видео о самых опасных находках

Самым страшным грибом остается бледная поганка

7

Среди грибов вам могут попасться ядовитые — очень важно научиться их отличать от съедобных

Поделиться

Обилие грибов в конце лета и начале осени может сбить с толку даже самого опытного грибника. Чтобы не попасть в реанимацию, нужно знать всего несколько видов, мимо которых всегда нужно проходить. А также есть один гриб, который может испортить всю вашу добычу. Разбираемся в их отличительных признаках.

Мы подготовили видео, где рассказываем всё о ядовитых грибах, а также о находке, которая испортит вам весь улов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

Бледная поганка — самая страшная находка

Внизу у бледной поганки есть утолщение, подшляпочное кольцо может и опасть. На ножке — чешуйки

Внизу у бледной поганки есть утолщение, подшляпочное кольцо может и опасть. На ножке — чешуйки

Поделиться

Бледную поганку достаточно легко спутать с сыроежкой, особенно когда подшляпочное кольцо гриба опало. Но есть ряд отличительных признаков, которые позволят ее достоверно опознать.

— Во-первых, у бледной поганки характерное основание гриба — утолщение. По-научному называется «вольва». По сути, это такой клубень, из которого выходит ножка. Это один из важнейших признаков бледной поганки. Второй признак — нити на шляпке. Шляпка как будто пронизана и покрыта нитями. И третий признак — наличие небольших чешуек на ножке, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

Смертельная доза бледной поганки — всего 30 граммов! Отваривание или обжаривание не устраняют яд!

Бледная поганка опасна еще тем, что симптомы отравления проявляются не сразу, а спустя 5–6 часов. Это смертельно опасный гриб. При признаках отравления — головокружениях, сильной головной боли, рвоте, диарее и других недомоганиях — нужно сразу же обратиться за медпомощью.

Маскирующаяся под опята галерина

Галерину можно спутать с опятами

Галерину можно спутать с опятами

Поделиться

Галерина окаймленная очень похожа на опята. Но у этого опасного гриба есть несколько отличительных признаков. У настоящих опят зональная окраска шляпки — то есть цвет по краям отличается от серединки. У галерины, как правило, однотонная шляпка.

— Но этот признак не является полностью надежным, потому что в сырую погоду при определенных условиях окраска шляпки и у съедобного летнего опенка может быть однородной. Также наличие юбочки не является признаком, позволяющим достоверно отличить галерину от опят, — подчеркнул Ринат Сультанов.

Лучше всего смотреть на ножки гриба: у опят на ножке чешуйки — много или мало, но они есть всегда. А у галерины чешуек нет. Зато на ее ножке есть белесый налет, который легко оттирается пальцами.

Отваривание или обжаривание не устраняют яд галерины! Токсины идентичны тем, что содержатся в бледной поганке.

Галерину нельзя даже брать в руки, поэтому опасайтесь этого гриба. Токсины вызывают повреждения почек и печени и могут привести к летальному исходу.

Не ядовит, но всё испортит

Желчный гриб в больницу не отправит, но испортит всё, что вы собрали

Желчный гриб в больницу не отправит, но испортит всё, что вы собрали

Поделиться

Желчный гриб хоть и не ядовит, но находка крайне неприятная. Он очень похож на подберезовик.

— У желчного гриба на ножке сеточка. И гименофор (губка под шляпкой) не серого или белого цвета, как у подберезовика, а розоватового. Если его взять вместо подберезовика и добавить в блюдо, то оно будет испорчено, потому что он имеет очень неприятный вкус. Даже один гриб может испортить все ваши труды, — предупреждает специалист.

Коварные коровники

Свинушка тонкая — ядовитый гриб!

Свинушка тонкая — ядовитый гриб!

Поделиться

Споры вокруг коровников идут постоянно. Но еще в прошлом веке ученые однозначно установили — коровники, или как правильно их называть, свинушки тонкие — ядовиты.

Токсическое воздействие оказывает белок, который содержится в этом грибе. Он может вызвать сильнейшую аутоиммунную реакцию и разрушает эритроциты.

Отваривание или обжаривание не устраняют опасные токсины!

Интересное про грибы

Мы также разобрались, как собирать грибы правильно.

Выбрасываем глухие пластиковые ведра, оставляем кухонные ножи дома и собираемся в лес правильно вместе с биологом, специалистом по грибам.

По теме

ГрибыЛесЯдовитые грибыБледная поганкаГалерина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter