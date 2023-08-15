Кусочек — и в реанимацию: как не отправиться в больницу после сбора грибов — видео о самых опасных находках

Бледную поганку достаточно легко спутать с сыроежкой, особенно когда подшляпочное кольцо гриба опало. Но есть ряд отличительных признаков, которые позволят ее достоверно опознать.

— Во-первых, у бледной поганки характерное основание гриба — утолщение. По-научному называется «вольва». По сути, это такой клубень, из которого выходит ножка. Это один из важнейших признаков бледной поганки. Второй признак — нити на шляпке. Шляпка как будто пронизана и покрыта нитями. И третий признак — наличие небольших чешуек на ножке, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

