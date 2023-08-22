Время опят: как не собрать ядовитые двойники и карта самых грибных мест — видео с экспертом

Многие грибники с нетерпением ждут сентябрь, потому что начинается сезон массового сбора опят. Эти грибы отлично подходят для жарки и маринования, но у них есть опасные двойники. Разбираемся вместе с экспертом, как не отравиться после тихой охоты, и публикуем карты самых грибных мест.