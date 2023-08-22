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По грибы, по ягодыЭксперт

Время опят: как не собрать ядовитые двойники и карта самых грибных мест — видео с экспертом

Во время тихой охоты нужно быть внимательными

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Вкусные опята выглядят вот так

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Многие грибники с нетерпением ждут сентябрь, потому что начинается сезон массового сбора опят. Эти грибы отлично подходят для жарки и маринования, но у них есть опасные двойники. Разбираемся вместе с экспертом, как не отравиться после тихой охоты, и публикуем карты самых грибных мест.

Объясняем и показываем на видео все нюансы сбора опят.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

Ложные опята

Осенние опята бывают нескольких видов: толстоногие, северные или медовые. Также до конца сентября можно встретить и летние опята. Все они вкусные и съедобные. Но есть большая опасность: вместо них можно собрать ложный опенок серно-желтый. Этот гриб ядовит.

— Отличительные признаки съедобного осеннего опенка — наличие юбочки. И чешуйки на шляпке и на ножке, приятный запах. Ложные опята, как правило, имеют запах неприятный, затхлый, землистый. И отличаются от осеннего опенка тем, что нет чешуек на шляпке и на ножке, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

На фото опенок ложный серно-желтый — нет ни намека на чешуйки. Не стесняйтесь и нюхать грибы

На фото опенок ложный серно-желтый — нет ни намека на чешуйки. Не стесняйтесь и нюхать грибы

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У съедобных опят есть чешуйки

У съедобных опят есть чешуйки

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Ядовитая галерина

Вместо опят есть шанс собрать очень опасный гриб — галерину окаймленную. Яд в ней такой же, как в бледной поганке. Даже брать в руки этот гриб нельзя.

— Галерина очень часто и успешно маскируется под обычные опята. Ее характерные отличия: гладкая, без чешуек шляпка равномерной окраски и мучнистый белесый налет на ножке, который пальцем легко стирается, — отметил эксперт.

На ножке галерины есть белесый налет

На ножке галерины есть белесый налет

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Гладка шляпка галерины всегда без чешуек

Гладка шляпка галерины всегда без чешуек

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Карта грибных мест

Читатели НГС раскрыли свои самые грибные места. Если вы уверены, что сможете правильно отличить съедобные опята от опасных двойников, то сохраните себе эти карты.

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Интересное про грибы

Грибники часто проходят мимо очень вкусных грибов, испугавшись их яркого вида. При этом многие из них считаются деликатесом.

Эксперт объяснил, почему нельзя собирать и есть коровники.

Мы также разобрались, как собирать грибы правильно.

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