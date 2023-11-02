«КАМАЗ не смог подняться в горку»: кто виноват в массовом ДТП из 15 машин? Разбираемся с экспертом и очевидцем

Кто будет виноват в ДТП?

Вариантов, что произошло и как, может быть несколько. Первый — КАМАЗ развернуло, остальные машины стояли и их спереди от удара собрало гармошкой, то тогда это будет одно ДТП.

— В этом случае все просто. Виновным будет признан КАМАЗ и каждый из участников получил до 400 тысяч рублей, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Второй вариант — КАМАЗ смял 2–3 автомобиля, те еще несколько, а следующие не успевали просто затормозить. И тогда все последующие столкновения будут рассматриваться, как отдельные ДТП.