«КАМАЗ не смог подняться в горку»: кто виноват в массовом ДТП из 15 машин? Разбираемся с экспертом и очевидцем

Гололед и летняя резина могли стать причиной массового ДТП из 15 машин на улице Холмский проезд в Новосибирске. Авария произошла сегодня, 2 ноября. Видео с последствиями появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— КАМАЗ развернуло поперек дороги. И вот они. Конца краю нету, — снял на видео последствия ДТП подписчик группы «АСТ-54».
Один из очевидцев предположил в разговоре с корреспондентом НГС, как могла произойти авария.
— Как я понял, КАМАЗ просто не смог подняться в горку и покатился назад. А уже остальные по энерции пошли, — объяснил корреспонденту НГС читатель Игорь. — Но я уже последствия всего этого видел. Говорил с мужиками.
Редакция посмотрела видео с автоэкспертом Вячеславом Ашурковым.
Кто будет виноват в ДТП?
Вариантов, что произошло и как, может быть несколько. Первый — КАМАЗ развернуло, остальные машины стояли и их спереди от удара собрало гармошкой, то тогда это будет одно ДТП.
— В этом случае все просто. Виновным будет признан КАМАЗ и каждый из участников получил до 400 тысяч рублей, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
Второй вариант — КАМАЗ смял 2–3 автомобиля, те еще несколько, а следующие не успевали просто затормозить. И тогда все последующие столкновения будут рассматриваться, как отдельные ДТП.
— Когда мы видим такие паровозики в 3–4 машины, то обычно виноват последний автомобиль. Но опять же могут быть нюансы, — подчеркнул эксперт.
Инспекторы ГИБДД будут опрашивать каждого водителя — когда и сколько было ударов, при каких обстоятельствах и так далее.
А если у КАМАЗа нет ОСАГО?
Очень важно наличие ОСАГО у каждого из участников ДТП. Принципиальным вопросом может стать полис у КАМАЗа, если признают именно его вину и докажут, что из-за него подвинулось это «домино».
— Когда несколько участников ДТП, то они не могут прийти за прямым возмещением в свою страховую. Они могут обратиться только в страховую виновника ДТП, — объяснил Вячеслав Ашурков.
Если у водителя КАМАЗа не было ОСАГО, то взыскивать ущерб придется через суд. Также придется делать с любым другим виновником массового ДТП, если у него нет полиса.
Из-за чего могло произойти ДТП?
Причин ДТП может быть сразу несколько. У многих водителей еще может быть летняя резина. Также гололед и снегопад могли осложнить движение на дороге.
— Здесь могло быть и не соблюдение дистанции. Водитель должен двигаться с таким интервалом и скоростью, чтобы у него была всегда возможность остановиться и сделать это безопасно для остальных участников движения, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.
Содержание дороги также будет оцениваться. В Новосибирске начали посыпать дороги реагентом, но делали ли это на улице Холмский проезд — остается вопросом. НГС отправил запрос в мэрию, чтобы прояснить ситуацию.
— Очень часто водители грузовых автомобилей и даже автобусов не переобувают свои транспортные средства на зимнюю резину, потому что это очень дорого, — отметил эксперт.
В Новосибирске вечером 23 сентября на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, на дороге столкнулись четыре автомобиля.