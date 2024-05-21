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Город Нужно больше рабочих: мэр Новосибирска назвал срок, к которому отремонтируют Первомайский сквер

Нужно больше рабочих: мэр Новосибирска назвал срок, к которому отремонтируют Первомайский сквер

Максим Кудрявцев поставил объект на контроль

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Сейчас продолжают работы по укладке плитки и реконструкции площади около краеведческого музея

Работы в Первомайском сквере в центре Новосибирска хотят завершить к 15 августа. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Максим Кудрявцев.

Мэр отметил, что он поддерживает горожан, которые требует навести порядок в Первомайском сквере.

— Жители не потерпят такую ситуацию в центре мегаполиса. Поставил задачу департаменту культуры, спорта и молодёжной политики ежедневно контролировать подрядчика и отчитываться о выполнении «дорожной карты». Утром с подрядчиком определять фронт работ, вечером — проверять выполнение, — сообщаете в телеграм-канале мэра.

Сейчас на ремонт в сквере выходят по 10–15 человек, глава города отмечает, что количество людей на объекте необходимо увеличить, также ускорить темп и убирать строительный мусор сразу после выполнения работ. Теперь завершить работы в сквере и устранить замечания обещают к 15 августа, ремонт мэр поставил на личный контроль.

Мэр побывал в зеленой зоне и дал указание профильному департаменту

Также глава города отметил, что в ходе реконструкции в зеленой зоне снесли четыре незаконные постройки, на их месте появится газон и клумбы. Подобные действия по сносу объектов хотят продолжить и в других парках.

Кстати, недавно в сквере установили центральную фигуру знаменитого фонтана «Мишка». Проект реконструкции Первомайского сквера был утверждён ещё в 2021 году, работы в нём начались в мае 2023 года.

ПО ТЕМЕ
Первомайский сквер Реконструкция Сквер Ремонт Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев
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