Самый популярный сквер в Новосибирске обнесли забором: что там происходит в первый день реконструкции — 9 фото

Сегодня, 26 мая, Первомайский сквер в Новосибирске обнесли забором. На территории начались работы по реконструкции — во время первого этапа планируется демонтаж дорожек, фонарей, указателей и малых архитектурных форм.
Кроме того, планируют снести все кафе в сквере. Об этом НГС сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Кафе будут снесены. Они не входят в зону реконструкции, — сказала Анна Терешкова.
Сегодня НГС также рассказал, что в Нарымском сквере началась подготовка к возведению памятника Николаю Чудотворцу.