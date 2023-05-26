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Самый популярный сквер в Новосибирске обнесли забором: что там происходит в первый день реконструкции — 9 фото

Пока жители еще могут гулять по тропинкам

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В сквере уже разобрали дорожки

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Сегодня, 26 мая, Первомайский сквер в Новосибирске обнесли забором. На территории начались работы по реконструкции — во время первого этапа планируется демонтаж дорожек, фонарей, указателей и малых архитектурных форм.

Кроме того, планируют снести все кафе в сквере. Об этом НГС сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Кафе будут снесены. Они не входят в зону реконструкции, — сказала Анна Терешкова.

Территорию закрывают строительным забором, но пока там еще можно пройти

Территорию закрывают строительным забором, но пока там еще можно пройти

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При этом во время реконструкции пешеходные дорожки <a href="https://ngs.ru/text/transport/2023/04/28/72259118/" class="_" target="_blank">могут перекрыть</a>

При этом во время реконструкции пешеходные дорожки могут перекрыть

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С забором на участке за Краеведческим музеем стало тесновато

С забором на участке за Краеведческим музеем стало тесновато

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Работы планируют <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/03/29/72172853/" class="_" target="_blank">закончить к октябрю</a>

Работы планируют закончить к октябрю

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В сквере сносят и скульптуры. Их должны перенести в Сад Дзержинского. Сегодня новосибирцев расстроило то, как рабочие обошлись с памятником «Любовь» — его <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/05/26/72338873/" class="_" target="_blank">грубо повалили на землю экскаватором</a>

В сквере сносят и скульптуры. Их должны перенести в Сад Дзержинского. Сегодня новосибирцев расстроило то, как рабочие обошлись с памятником «Любовь» — его грубо повалили на землю экскаватором

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В рамках реконструкции сквера планируют отремонтировать фонтан «Мишка», установить новые скамейки, обустроить клумбы и ландшафтную подсветку

В рамках реконструкции сквера планируют отремонтировать фонтан «Мишка», установить новые скамейки, обустроить клумбы и ландшафтную подсветку

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Новосибирцам приходилось выбираться через клумбы

Новосибирцам приходилось выбираться через клумбы

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Стоимость реконструкции 179 миллионов рублей

Стоимость реконструкции 179 миллионов рублей

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Сегодня НГС также рассказал, что в Нарымском сквере началась подготовка к возведению памятника Николаю Чудотворцу.

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