«Мягко скажем, не справились»: в Первомайском сквере будут перекладывать плитку — мэр объяснил, что стало причиной

О ходе ремонтных работ мэр рассказал в эфире радио Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске рабочие будут перекладывать плитку в Первомайском сквере. О ходе ремонтных работ на площадке рассказал мэр Максим Кудрявцев в эфире радио «Городская волна».



По словам главы города, Первомайский сквер — знаковое место для жителей Новосибирска. Зеленая зона находится в центре города, ее видно из окон мэрии, из-за чего сквер стал одним из первых объектов, которые мэр посетил лично.



— Да, есть определенная предыстория в прошлом году. Всего объем инвестиций на этот проект 180 миллионов, половина была освоена в прошлом году. Но, мягко скажем, не справились, и качество оставляет желать лучшего по ряду позиций, — сказал мэр. — Плитку придется перекладывать, потому что была нарушена существенно технология — неправильно создан дренаж, поэтому ее придется перекладывать. Часть работ — приемлемо. И очень важно, чтобы в этом году все работы завершились в срок.



Максим Кудрявцев уточнил, что для реализации задачи поставил контроль работ профильному департаменту — как проводят антикризисные проекты.



— То есть каждое утро приходит представитель департамента, ставит задачу подрядчику, проходит небольшая планерка, вечером — контроль, — объяснил мэр. — Пересчитываем по головам, сколько рабочих вышло в смену, тогда понятен темп набора, что сделали и какие антикризисные меры стоит предпринять.



Глава города заявил, что специалисты будут прикладывать все усилия, чтобы к середине августа сквер был сдан. При этом он уточнил, что объявленную дату завершения работ также подтверждает подрядчик.



Кроме основной территории сквера, мэр рассказал о благоустройстве участка, где находились уже демонтированные «объекты незаконного характера» — речь идет площадке, которую занимал «Парк кафе». Он сообщил, что там уберут мусор, завезут грунт, а потом устроят газон.



— А по основному объекту… Элементы освещения и малой формы уже готовы, там есть фонтан Мишка. Надо фонтаны подремонтировать, — сказал мэр. — Будем сподвигать подрядчика к тому, чтобы он все-таки более ответственно относился к этим процессам, и к середине августа объект был введен. Повторную несдачу объекта мы уже не примем, там будут решения не только финансового характера.

