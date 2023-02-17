Арестовали имущество на 3 миллиона: в Новосибирске чиновник попался на взятке от строителей дорог

Следователи завершили расследование по делу о взяточничестве ведущего эксперта муниципального «Управления дорожного строительства» (МКУ «УДС») Новосибирска. Чиновника обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном размере»).
По версии следствия, с ноября 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый получил часть взятки —
— Обвиняемый получил взятку от представителей коммерческих организаций, осуществлявших ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе Новосибирска, — пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В Восточном межрегиональном следственном управлении отметили, что взятку чиновнику передал представитель компаний «СибСтрой» и «Дорсиб».
По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «СУ "СибСтрой"» зарегистрировано в 2007 году. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель и директор — Заманова Елена Васильевна. По итогам 2021 года, зарегистрирована выручка в размере — 156,5 млн рублей, прибыль — 3,2 млн рублей. За всю историю существования «СибСтрой» получил 134 госконтракта на сумму более 724 млн рублей.
ООО «Дорстрой» зарегистрировано в 2017 году. Сфера деятельности — аналогичная. Учредитель и директор — Рустам Хасанович Насыров. По итогам 2021 года, компания зафиксировала выручку в размере 65,6 млн рублей, прибыль — 12,5 млн рублей. Информации об участии в аукционах на заключение госконтрактов нет.
Обвиняемый во взяточничестве чиновник свою вину не признал.
Примечательно, что в июне 2022 года задерживали первого учредителя и директора компании «СибСтрой» Вахида Заманова. Тогда его и начальника лаборатории контроля МКУ «УДС» Василия Лаврентьева заподозрили в мошенничестве.