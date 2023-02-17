Арестовали имущество на 3 миллиона: в Новосибирске чиновник попался на взятке от строителей дорог

По версии следствия, с ноября 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый получил часть взятки — 285 тысяч рублей — за приемку работ по дорожному ремонту, составление и сопровождение необходимой документации. Всего эксперт должен был получить 425 тысяч рублей. Его задержали в октябре 2022 года. На имущество задержанного наложили арест на сумму более 3 миллионов рублей.

