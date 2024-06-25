«Я проклял все»: подрядчик Первомайского сквера — о проблемах с мэрией, проектом и о том, почему сроки опять могут сорваться

Реконструкция Первомайского сквера затянулась, подрядчик говорит, что подобное произошло, в том числе, из-за мэрии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Подрядчик Первомайского сквера заявил редакции НГС, что столкнулся с трудностями во время ремонта Первомайского сквера. Ранее работы в сквере неоднократно подвергались критики, как со стороны горожан, так и со стороны властей. По словам Вахида Заманова, сложности на объекте заключались в том, что коммуникация с заказчиком не была налажена, в проекте реконструкции нашлись недочеты, например, указана не та высота тротуара, а заявленных в проекте материалов на деле не хватило.

Проблемы с заказчиком

К работам на объекте компания индивидуального предпринимателя Вахида Заманова прошлого года, договор МУП «Горзеленхоз» с ИП заключил в начале июля. Сквер для работ передали 28 июля.

Предприниматель вспоминает, что когда зашел на объект, то в сквере был строительный мусор после демонтажа, который пришлось вывозить за свой счет. Из-за этого, считает Заманов, была упущена часть стройсезона.

Когда мусор вывезли, сотрудники приступили к работе, в это время заказчик — «Горзеленхоз» нанял другую компанию, чтобы провести электрику. Пока не был проложен кабель, не были поставлены столбы, то укладывать бордюрный камень подрядчик не мог.

Сложности возникли и с самим проектом, который подготовил заказчик, говорит Вахид. Многие элементы, по мнению бизнесмена, в документах не совпадают с действительностью. Например, высотные отметки тротуара не сходятся, рассчитанного количества плитки не хватает. Проект пришлось переделывать.

— Заказчик разыграл аукцион на реконструкцию фонтана «Мишка», контракт заключили 15 октября. Плитку возле большого фонтана пришлось укладывать в снег, потому что воду из него тянули в маленький фонтан в конце октября, — говорит Вахид.

С внутренней стороны музея плитку тоже получилось начать укладывать только сейчас, потому что музей устанавливал гидроизоляцию в конце ноября.

— Если мы сейчас прогуляемся по скверу, то увидим убожество, например, в местах, где электрики тянули свои кабели, просели траншеи. Туда нужен грунт, этого в контракте у меня нет, а общая картина складывается, что виноваты мы, — объясняет предприниматель.

Вахид также вспомнил ситуацию с квадратом из красной плитки на площади, когда новосибирцы решили, что подрядчикам плитки не хватило, но эта выкладка на самом деле — обозначения колодца внизу. Обустройства колодцев у компании в смете не было, заказчик сейчас сделал допсоглашение, поэтому колодцы устанавливают.

Почему перекладывали плитку

Вахид объяснил и то, почему им пришлось перекладывать плитку вдоль Красного проспекта. По его словам, когда раскопали грунт, то вскрылся асфальт, вероятно, советских времен, но заказчик сказал не демонтировать покрытие. По проекту, говорит предприниматель, предусмотрено 20 см щебня, 3 см отсева, геотекстиль и плитка.

— Мы отсыпали, как по проекту, и уложили плитку. Получилось, что вода уходит в плитку, доходит до асфальта и идти ей больше некуда, поэтому плитка поднялась. Мы сняли все за свой счет, демонтировали асфальт, засыпали 40 см и переложили, — объяснил подрядчик.



С подобными проблемами предприниматель столкнулся впервые, например, Вахид уже реализовал в городе пешеходный мост через реку Каменка на улице Сибревкома.

— Я проклял все, хотел отличиться в сквере, но все настолько плохо, — делится Вахид. — Мы все решаем сами на коленках, сейчас работаем возле фонтана «Мишки», сам выдумываю высотные отметки, заказчику мы писали, уже десять дней не отвечают, а если будем ждать ответа, то не успеем до 15 августа. Таких нюансов в работе много.

Коммуникация с самим департаментом, говорит Вахид, не налажена, например, компания уже месяц ждет от заказчика ответ, чтобы установить в сквере таблички с названиями деревьев. Количество плитки, объясняет он, также закупили, по проекту, но ее не хватило. Сейчас стройматериал придется заказывать, только на изготовление уйдет несколько месяцев.

Редакция НГС направила запрос в мэрию, чтобы власти прокомментировал и заявления подрядчика.

По планам, завершить ремонт всей зеленой зоны необходимо к середине августа. Об этом в своем телеграм-канале писал мэр города Максим Кудрявцев.