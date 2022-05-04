Аварийный мост начали ремонтировать в центре Новосибирска за 50 миллионов рублей
Работы должны закончить до середины октября
В Новосибирске начали ремонтировать пешеходный мост на улице Сибревкома рядом с жилым комплексом «Флотилия». На него потратят 50 миллионов рублей.
Аукцион на ремонт моста объявили в сентябре прошлого года. Переход был в аварийном состоянии с 2015 года. В 2020 году прокуратура обязала власти сделать ремонт, так как дальнейшая эксплуатация могла быть опасной.
Во время работ на мосту восстановят железобетонные элементы, арматуру очистят от коррозии, уложат новую дорожную одежду. Также на участке установят новое освещение. Ранее НГС показывал проект ремонта. Посмотрите, как должен измениться мост.
Согласно сайту госзакупок, победителем аукциона стала компания «Сибстрой».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сибстрой» зарегистрировали в 2007 году. Учредитель компании — Елена Заманова. Ранее предприятие принадлежало Игиду, Аламдару и Вахиду Замановым. В 2021 году выручка «Сибстроя» составила 156,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,2 миллиона. Компания получала контракты на благоустройство Затулинского дисперсного парка, парка перед кинотеатром «Рассвет», ремонт дороги от Мочищенского шоссе до дачного поселка Мочище и другие.
Работы должны завершить до
В конце апреля в Новосибирске объявили новые торги на ремонт Октябрьского моста. Работы оценили в 2,2 миллиарда. НГС рассказывал, что должен сделать подрядчик за эти деньги.