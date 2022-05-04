Аварийный мост начали ремонтировать в центре Новосибирска за 50 миллионов рублей

В Новосибирске начали ремонтировать пешеходный мост на улице Сибревкома рядом с жилым комплексом «Флотилия». На него потратят 50 миллионов рублей.

Аукцион на ремонт моста объявили в сентябре прошлого года. Переход был в аварийном состоянии с 2015 года. В 2020 году прокуратура обязала власти сделать ремонт, так как дальнейшая эксплуатация могла быть опасной.