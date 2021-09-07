Власти потратят 50 млн на ремонт 90-летнего моста в центре Новосибирска — показываем, как он изменится

В Новосибирске объявили аукцион на ремонт моста над Ипподромской магистралью на улице Сибревкома. Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Гормост», максимальная стоимость работ — 50,2 млн рублей. Эти средства выделят из городского бюджета 2022 года.



Мосту на улице Сибревкома более 90 лет, он находится в аварийном состоянии с 2015 года. В прошлом году прокуратура обязала власти выполнить ремонт, потому что дальнейшая эксплуатация может создать угрозу людям.