Власти потратят 50 млн на ремонт 90-летнего моста в центре Новосибирска — показываем, как он изменится

В Новосибирске отремонтируют аварийный мост над Ипподромской
В Новосибирске объявили аукцион на ремонт моста над Ипподромской магистралью на улице Сибревкома. Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Гормост», максимальная стоимость работ — 50,2 млн рублей. Эти средства выделят из городского бюджета 2022 года.
Мосту на улице Сибревкома более 90 лет, он находится в аварийном состоянии с 2015 года. В прошлом году прокуратура обязала власти выполнить ремонт, потому что дальнейшая эксплуатация может создать угрозу людям.
Аукцион объявили 6 сентября.
— Работы по ремонту ведутся в стесненных условиях, характеризуемых наличием следующих факторов: интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке, — говорится в документации об аукционе на сайте госзакупок.
Уточняется, что в соответствии с правилами техники безопасности проектом предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана.
Победитель торгов должен будет очистить железобетонные конструкции от слабого и разрушенного бетона, избавить от коррозии оголившуюся арматуру, восстановить железобетонные элементы. Также подрядчику предстоит уложить новую дорожную одежду, отремонтировать участки с трещинами на опорах и установить освещение.
Электронный аукцион проведут 17 сентября. Ремонт начнется
О том, что власти планируют ремонт моста, стало известно в декабре 2020 года. Тогда мэрия сообщила, что после обследования объекта специалисты приняли решение о разработке проектной документации на ремонт. Ее должны были подготовить до конца марта 2021 года.