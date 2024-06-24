НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

сев.

 743мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

Как новосибирцы переживают аномальную жару. Онлайн

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Следы барнаульского маньяка
Баттл Сибири и Урала
Обманывают на маркетплейсах
Последние квартиры в ипотеку
7 потерянных скульптур
В аэропорт без такси
НГС в Telegram
Город «Надо было выгнать прошлым летом»: Первомайский сквер почти готов — губернатор недоволен подрядчиком

«Надо было выгнать прошлым летом»: Первомайский сквер почти готов — губернатор недоволен подрядчиком

Глава региона считает, что не стоит бояться разрывать контракты с компаниями

571
11 комментариев
Завершить работы в сквере хотят в августе

Андрей Травников раскритиковал подрядчика, который благоустраивает Первомайского сквера в центре Новосибирска. Глава региона уверен, что компанию надо было выгнать еще прошлым летом.

Как рассказал во время оперативного совещания при губернаторе и. о. министра ЖКХ и энергетики Евгений Захаров, работы в сквере завершены на 74%.

— Пытались дотянуть до конца, с подрядчиком нянчились в прошлом году, в итоге сроки потеряны, что делать с подрядчиком теперь большой вопрос, в ручном режиме объект необходимо завершить, довести до конца в этом году. Хотя, наверное, было бы правильно подрядчика выгнать летом прошлого года, — считает Андрей Травников.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о каком подрядчике идет речь.

В 2024 году подход к подрядчикам решили изменить, губернатор отметил, что вариант завершать стройку любым способом оправдан для крупных объектов. Для небольших, считает Андрей Травников, стоит проявлять максимальную жестокость, вплоть до расторжения контракта.

— С одной стороны, тянем за уши недобросовестного подрядчика и теряем время. С другой стороны, есть возможность выгнать его к чертям, внести в черный список и привлечь нормальную организацию для завершения проекта, — объяснил глава региона.

До 1 августа в сквере хотят заменить плитку, завершить ремонт всей зеленой зоны планируется к середине августа.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Первомайский сквер Сквер Благоустройство Парки и скверы Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  52

Sergio,  43

Игорь,  54

Марина,  48

SerkanBolat,  34

Ирина,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление