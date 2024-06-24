«Надо было выгнать прошлым летом»: Первомайский сквер почти готов — губернатор недоволен подрядчиком

Завершить работы в сквере хотят в августе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Андрей Травников раскритиковал подрядчика, который благоустраивает Первомайского сквера в центре Новосибирска. Глава региона уверен, что компанию надо было выгнать еще прошлым летом.



Как рассказал во время оперативного совещания при губернаторе и. о. министра ЖКХ и энергетики Евгений Захаров, работы в сквере завершены на 74%.

— Пытались дотянуть до конца, с подрядчиком нянчились в прошлом году, в итоге сроки потеряны, что делать с подрядчиком теперь большой вопрос, в ручном режиме объект необходимо завершить, довести до конца в этом году. Хотя, наверное, было бы правильно подрядчика выгнать летом прошлого года, — считает Андрей Травников.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о каком подрядчике идет речь.

В 2024 году подход к подрядчикам решили изменить, губернатор отметил, что вариант завершать стройку любым способом оправдан для крупных объектов. Для небольших, считает Андрей Травников, стоит проявлять максимальную жестокость, вплоть до расторжения контракта.

— С одной стороны, тянем за уши недобросовестного подрядчика и теряем время. С другой стороны, есть возможность выгнать его к чертям, внести в черный список и привлечь нормальную организацию для завершения проекта, — объяснил глава региона.

До 1 августа в сквере хотят заменить плитку, завершить ремонт всей зеленой зоны планируется к середине августа.