Когда рабочие закончат перекладывать плитку в Первомайском сквере — ответ мэрии

В Новосибирске до 1 августа планируется завершить работы по замене плитки в Первомайском сквере. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, места, где нужно поменять плитку определила комиссия.
Речь идет о тротуаре на Красном проспекте и улице Максима Горького, на малой площади со стороны Советской и Максима Горького, а также на площади у большого фонтана. По информации городской администрации, дополнительные средства на проведение работ выделены не были.
— В настоящее время дело по взысканию неустойки за нарушение сроков выполнения работ находится в Арбитражном суде, — сообщили в мэрии.
О том, что в сквере будут перекладывать плитку, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в конце мая. По его словам, на участке была нарушена технология — неправильно создан дренаж.
Вместе с тем завершить ремонт Первомайского сквера планируется к середине августа. Глава города поставил зеленый объект на контроль.