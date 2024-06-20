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Город Когда рабочие закончат перекладывать плитку в Первомайском сквере — ответ мэрии

Когда рабочие закончат перекладывать плитку в Первомайском сквере — ответ мэрии

Участки работ находится как со стороны Красного проспекта, так и улицы Максима Горького

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Ремонт в Первомайском сквере планируется завершить к 15 августа

В Новосибирске до 1 августа планируется завершить работы по замене плитки в Первомайском сквере. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, места, где нужно поменять плитку определила комиссия.

Речь идет о тротуаре на Красном проспекте и улице Максима Горького, на малой площади со стороны Советской и Максима Горького, а также на площади у большого фонтана. По информации городской администрации, дополнительные средства на проведение работ выделены не были.

— В настоящее время дело по взысканию неустойки за нарушение сроков выполнения работ находится в Арбитражном суде, — сообщили в мэрии.

О том, что в сквере будут перекладывать плитку, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в конце мая. По его словам, на участке была нарушена технология — неправильно создан дренаж.

Вместе с тем завершить ремонт Первомайского сквера планируется к середине августа. Глава города поставил зеленый объект на контроль.

ПО ТЕМЕ
Первомайский сквер Мэрия Новосибирск Сквер Ремонт
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