Как накажут подрядчика из-за срыва сроков реконструкции Первомайского сквера? Ответ мэрии

— Это произошло в связи с тем, что подрядчик ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по договору. Контроль объёма и качество производства работ осуществляется специалистами МАУ «Горзеленхоз», «Технадзор ДКСиМП», а также специалистами управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска в ежедневном режиме. Но несмотря на ежедневный контроль сроки выполнения работ подрядчиком не выполняются в соответствии с установленным графиком, — говорится в ответе.