Как накажут подрядчика из-за срыва сроков реконструкции Первомайского сквера? Ответ мэрии

Подрядчик Первомайского сквера срывает сроки его сдачи, несмотря на ежедневный контроль, сообщает мэрия Новосибирска в ответе на запрос корреспондента НГС.
Работы не успели завершить до снежного покрова.
— Это произошло в связи с тем, что подрядчик ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по договору. Контроль объёма и качество производства работ осуществляется специалистами МАУ «Горзеленхоз», «Технадзор ДКСиМП», а также специалистами управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска в ежедневном режиме. Но несмотря на ежедневный контроль сроки выполнения работ подрядчиком не выполняются в соответствии с установленным графиком, — говорится в ответе.
Штрафы и пени подрядчику будут начисляться по тем условиям, что прописаны в договоре. Точный срок сдачи сквера в мэрии назвать не смогли.
— Открытие сквера планируется после завершения всех работ. Транзитный проход обеспечен через территорию Первомайского сквера со стороны площади Ленина, улицы Советская. Работы по устройству твердых покрытий ведутся со стороны входной группы у пересечения улицы Максима Горького с Красным проспектом и улицей Советская, — добавили в мэрии.
Днем 9 ноября в центре Новосибирска на улице заметили мебель. Как сообщила читательница НГС Наталья Плотникова, вещи находились вблизи здания, где располагались ресторан итальянской кухни «Перчини» и Park Cafe.