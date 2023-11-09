Стулья и кресла оставили на улице у Первомайского сквера — их заметили у здания неработающего ресторана

Корреспондент НГС направил запрос в заведение с просьбой уточнить, действительно ли на улице находилась мебель «Перчини». Он также отправил сообщение в сообщество ресторана в соцсетях.



В августе этого года стало известно, что владелец здания Park cafe у Первомайского сквера собирается снести этот объект. Так предписывает судебное решение.