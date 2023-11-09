Стулья и кресла оставили на улице у Первомайского сквера — их заметили у здания неработающего ресторана

Днем 9 ноября в центре Новосибирска на улице заметили мебель. Как сообщила читательница НГС Наталья Плотникова, вещи находились вблизи здания, где располагались ресторан итальянской кухни «Перчини» и Park Cafe. Речь идет о доме №25/1 на Красном проспекте.
— В Первомайском сквере выносят мебель и оборудование из «Перчини», — сообщила читательница. — Когда популярное место закрывают — печально.
Сибирячка прислала редакции два снимка мебели, оставленной на улице. Судя по кадрам, около входа в здание находились стулья, кресла, мебель из дерева и другое. Вид вещей совпадает с мебелью, которую фотографировали в «Перчини» пользователи сайта «Яндекс.Карты». Они оставили в сервисе отзывы о заведении, прикрепив к ним кадры из ресторана.
В частности, двухместные кресла, обитые тканью в клетку, были замечены посетительницей заведения Викторией Л. осенью 2019 года. Похожая мебель также имеется в описании филиала на сайте «Перчини». Сервис «Яндекс.Карты» сообщает, что филиал заведения на Красном проспекте, 25/1 «больше не работает».
Корреспондент НГС направил запрос в заведение с просьбой уточнить, действительно ли на улице находилась мебель «Перчини». Он также отправил сообщение в сообщество ресторана в соцсетях.
В августе этого года стало известно, что владелец здания Park cafe у Первомайского сквера собирается снести этот объект. Так предписывает судебное решение.