Сад парящих тропинок: власти озаботились качеством воды в реке Каменка — на парк вокруг неё уже потратили 300 миллионов

«Парящие» дорожки в парке Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Новосибирские власти озаботились чистотой малых рек. Пока только на уровне закрытых заседаний рабочей группы, но нужно же с чего-то начинать. Узнать о том, что в городской администрации собираются делать с речкой Каменка, обозреватель НГС пока не смог. Зато обошёл одноименный парк, который все не могут достроить в Дзержинском районе. Обошёл, и теперь тоже разделяет желание городских чиновников заняться Каменкой. Подробности — в материале НГС.



Заседание рабочей группы по предотвращению загрязнения реки Каменка было намечено на минувший четверг в мэрии, но попасть туда не удалось. Мероприятие было закрытым, прессу на него не пустили (да и не звали, если честно), на что чиновники, в принципе, имеют право. В конце концов, имеет смысл демонстрировать общественности какие-то реальные результаты работы.

Место, где Каменка уходит в трубу Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Причина, по которой в городской администрации озаботились судьбой именно Каменки, судя по всему, в том, что речка эта сегодня стала частью недостроенного, но уже активно посещаемого горожанами одноименного парка. Работы там затянулись (и непонятно пока, когда будут завершены при нынешних темпах), но очевидно одно — продолжать их, ничего не делая с самой рекой, просто опасно.



Частный сектор на берегу Каменки Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Разумеется, Каменка — не единственная речка на территории города. Есть ещё Плющиха, 1-я и 2-я Ельцовки, Тула на Левом берегу и т.д.. И все они находятся, прямо скажем, в не лучшем состоянии (мы подробно рассказывали о каждой в отдельном сюжете). Туда сливаются нечистоты из частного сектора, из гаражных кооперативов, из расположенных по пути предприятий. Теоретически всё это попадает в сферу ведения Росприроднадзора, но установить за такими стоками реальный контроль пока не удаётся.

Чтобы сбрасывать что-то в речку, достаточно просто протянуть к ней трубу Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пока речки эти текут в заросших оврагах и низинах, их чистота мало кого волнует. Если кто-то в этот овраг залез и вынес оттуда отравление или кожное заболевание, то, вроде, это его проблемы. Но теперь, когда город обратил внимание на эти речки как на место создания зелёных зон, с ними придётся что-то делать.



В этом смысле факт, что парк «Каменка», открытие которого по изначальному плану должно было случиться ещё в прошлом году, всё ещё имеет статус «строящийся» — скорее плюс, чем минус. Потому что даже сейчас сюда уже приходит немало людей. А что будет, когда работы закончатся?



Инсталляция с утками-флюгерами Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Тем более, что местами «Каменка» уже сегодня выглядит довольно привлекательно. Одной из главных фишек парка должна стать система дорожек, которые «парят» над затапливаемой в разной степени поймой реки на железных столбах. Дорожки временами сходятся, образуя настоящие перекрестки.



По этим дорожкам и гуляют здесь в основном люди, а также ездят на велосипедах подростки, периодически создавая потенциально опасные ситуации, говорят посетители парка. Столкновение на таких мостках чревато тем, что его участники полетят вниз. И это хорошо ещё, что самокатчиков не видно — им сюда пока просто сложно доехать, вокруг стройка.

Местами мостки проходят над настоящим болотом Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Вообще же парк сегодня производит очень странное впечатление. Если постараться, то здесь легко можно найти с десяток эффектных ракурсов, способных убедить зрителя в том, что перед вами интересно придуманное и совершенно не обычное для Новосибирска место, обещающее настоящее единение с природой.

В парке есть дорожки, по которым после дождя без резиновых сапог лучше не ходить Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но стоит повернуть голову, как тут же вашему взгляду откроются картины, которые свойственны стройке, каковой и является сегодня парк. Пока сухо, по разбитым колеям в грязи даже катаются на велосипедах местные дети.

Новая дорожка вдоль Каменки Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Нужно признать, что объем работ в парке действительно значителен, и создаётся такое впечатление, что строители пытаются заниматься всем сразу. По словам местных жителей, уже в этом году, например, появились дорожки вдоль Каменки уже на краю парка — при том, что и внутри работы ещё хватит надолго.

Здание визит-центра Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На краю парка, там, где Каменка уже ушла под землю, построен павильон, в котором должен разместиться визит-центр с кафе. Стены и «труба» у него обшиты гипсокартоном, поверх которого строители клеят «кирпичи». Ими обклеено уже чуть больше половины здания, так что гуляющие по стройке горожане могут составить общее впечатление о том, как будет выглядеть эта часть парка.

В недостроенном парке вовсю гуляют люди и собаки Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Поскольку «Каменка» всё ещё строится, то гуляют здесь в основном те, кто живёт в соседних домах. Гуляют с детьми, собаками, целыми семьями и поодиночке. Маршруты зависят от погоды и времени года. Весной, например, часть мостков ушла под воду, а после дождя любые дорожки без покрытия превращаются в грязное месиво.

Вид на Каменку с моста Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Главный «герой» парка — сама река — вызывает смешанные чувства. С одной стороны, русло её уже основательно почистили, местами здесь открываются довольно идиллические виды почти «нетронутой» природы и степенно плавающих по воде уточек. Но дух от воды идёт тяжелый — не нужно обладать очень чутким обонянием, чтобы почувствовать, что перед вами совсем не лесная чистая речка.

Мостик через Каменку Источник: Стас Соколов / NGS.RU











При этом через всю эту неустроенность, недоделки и грязную воду, виден громадный потенциал этого места в принципе. Уже сейчас перед нами не просто ещё один парк с дорожками, лавочками и спортивными тренажерами (их-то как раз пока не видно), а совершенно особенное место, где человек не доминирует над окружающей средой, а пытается в неё деликатно вписаться. Хотя бы местами.

Мостки в парке Каменка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











И может быть, именно сейчас, когда парк находится в стройке, здесь легче поймать это ощущение прикосновения к чуду, пусть и очень недоделанному. Здесь всё еще есть шанс остаться одному на этих расходящихся дорожках, висящих над не то землёй, не то водой (проще говоря, болотом) и уходящих куда-то в глубину березовой рощи.

В парке любят гулять не только люди, но и собаки Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Когда парк будет достроен, здесь определённо будет куда больше народу, тем более, что доехать сюда можно и на машине, и на метро — от станции «Золотая Нива» 15 минут ходьбы. Вот тогда проблема чистоты воды в реке (точнее, её отсутствие) станет уже совсем безотлагательной. Дети полезут в воду сами, взрослые будут падать с мостков случайно или в результате столкновений с велосипедистами и самокатчиками. И чего они там в этой воде насобирают, смогут разобраться только инфекционисты.

Терраса в парке для созерцания пруда Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Открыть парк официально должны уже в этом году, срок окончания работ по договору — 30 августа. Удастся ли за оставшиеся два с небольшим месяца доделать всю эту прорву работы, которая там ещё осталась, мы узнаем уже в сентябре. Узнаем, и обязательно покажем, в каком состоянии к тому моменту будет эта зелёная зона.



Парк — это место, где река Каменка уходит под землю, в трубы. Посмотреть, как она выглядит на всём её протяжении, можно в репортаже НГС.