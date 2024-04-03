Памятник ректору НЭТИ установят в Новосибирске возле элитного фитнес-клуба — смотрим эскиз

В НГТУ показали, как будет выглядеть памятник профессору, бывшему ректору НЭТИ Георгию Лыщинскому на левом берегу у съезда с Октябрьского моста. Изначально скульптуру хотели разместить в центре площади, но после решили перенести и установить напротив элитного фитнес-клуба Edge.

Как рассказали в пресс-службе НГТУ, в начале марта проект согласовал художественный совет мэрии. Идея установки памятника возникла еще в 2003 году, когда именем профессора назвали площадь. Рассматривали разные варианты установки: на территории НГТУ НЭТИ и в центре самой площади Лыщинского. Окончательное решение приняли сейчас — объект появится на перекрестке улицы Блюхера и проспекта Карла Маркса, чтобы к памятнику могли подойти все желающие. Вокруг планируют разбить сквер с видом на правый берег.