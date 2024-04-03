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Город Памятник ректору НЭТИ установят в Новосибирске возле элитного фитнес-клуба — смотрим эскиз

Памятник ректору НЭТИ установят в Новосибирске возле элитного фитнес-клуба — смотрим эскиз

Вокруг скульптуры благоустроят сквер с видом на правый берег

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Памятник будет выполнен из бронзы, постамент — из серого гранита

В НГТУ показали, как будет выглядеть памятник профессору, бывшему ректору НЭТИ Георгию Лыщинскому на левом берегу у съезда с Октябрьского моста. Изначально скульптуру хотели разместить в центре площади, но после решили перенести и установить напротив элитного фитнес-клуба Edge.

Как рассказали в пресс-службе НГТУ, в начале марта проект согласовал художественный совет мэрии. Идея установки памятника возникла еще в 2003 году, когда именем профессора назвали площадь. Рассматривали разные варианты установки: на территории НГТУ НЭТИ и в центре самой площади Лыщинского. Окончательное решение приняли сейчас — объект появится на перекрестке улицы Блюхера и проспекта Карла Маркса, чтобы к памятнику могли подойти все желающие. Вокруг планируют разбить сквер с видом на правый берег.

— На памятнике профессор Лыщинский предстанет с книгой в руке, с развевающимся на ветру шарфом и полами пальто. Георгий Павлович был очень энергичный, коммуникабельный, умело и толково работал со студентами и преподавателями, всё у него получалось. Он никогда на месте не стоял, поэтому и получился такой динамичный образ. Высота памятника составит 5,5 метров вместе с постаментом, — цитирует пресс-служба слова директора Ассоциации выпускников НГТУ НЭТИ Владимира Пономарева.

Объект расположат недалеко от университета, в будущем появится экскурсионный маршрут, предполагающий посещение кампуса

Открыть скульптуру хотят примерно в конце октября 2025 года, как подарок университету к его 75-летию. Памятник создает творческая группа в составе скульптора, заслуженного художника России Александра Крутикова и архитектора, заведующего кафедрой дизайна архитектурной среды НГУАДИ Александра Гамалея.

Георгий Лыщинский (1922 — 1995) — советский и российский ученый, почетный гражданин Новосибирска. Профессор был ректором Новосибирского электротехнического института (сейчас НГТУ НЭТИ) в течение 35 лет — с 1955 года по 1990 год

Ранее рядом с фитнес-клубом, где хотят установить памятник были проблемы с парковкой, посетители оставляли машины на тротуаре, после чего автомобили увозили на штрафстоянку. Участки возле здания мэрия зарезервировала для строительства надземного перехода на площади Лыщинского, но несколько лет назад власти отказались от возведения объекта. После этого владельцы помещений заявили, что хотят рядом обустроенные парковки. В мэрии заявляли НГС, что парковки все-таки появятся.

ПО ТЕМЕ
Георгий Лыщинский Площадь Лыщинского НГТУ НЭТИ Скульптура Памятник Сквер
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