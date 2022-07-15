Мэрия Новосибирска отказалась от строительства надземного перехода на площади Лыщинского

В Новосибирске отказались от строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, который собирались разместить для того, чтобы было удобнее добираться до новой ледовой арены.



— Было принято решение сначала сместить на последний период строительство перехода, а в конечном итоге было принято решение исключить этот надземный переход из планов, которые бы включали в себя окончательную сдачу объекта. Мы поддержали мнение архитекторов, общественности, такое решение было принято. Окончательные изменения в проект пока не внесены. От строительства надземного перехода отказались, — рассказал мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 15 июля.

