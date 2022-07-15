Мэрия Новосибирска отказалась от строительства надземного перехода на площади Лыщинского
Сейчас в проект вносят необходимые изменения
В Новосибирске отказались от строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, который собирались разместить для того, чтобы было удобнее добираться до новой ледовой арены.
— Было принято решение сначала сместить на последний период строительство перехода, а в конечном итоге было принято решение исключить этот надземный переход из планов, которые бы включали в себя окончательную сдачу объекта. Мы поддержали мнение архитекторов, общественности, такое решение было принято. Окончательные изменения в проект пока не внесены. От строительства надземного перехода отказались, — рассказал мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 15 июля.
При этом в конце июня в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на запрос НГС ответили, что территория рядом со зданиями на проспекте Карла Маркса, 57 и 30 была зарезервирована под строительство перехода. По словам Анатолия Локтя, в документацию о реконструкции площади Лыщинского вносятся изменения, согласно которым переход там строить не будут.
О планах по строительству перехода стало известно летом 2019 года. Его решили возвести для того, чтобы людям было удобно добираться до нового ЛДС. Стоимость работ оценили в 311 миллионов рублей. В декабре 2020 года стало известно, что власти временно отказались от строительства надземного перехода из-за его высокой цены. В этом году инициативная группа собрала более 2000 подписей против строительства перехода.
Ранее в Новосибирске завершили реконструкцию площади Лыщинского. После этого подрядчик начал ремонт проспекта Карла Маркса. НГС показывал фото с места работ.