Новосибирцы собрали более
2 тысяч подписей против строительства надземного перехода на площади Лыщинского
Их передали в мэрию
Команда урбанистов «Комфортный регион» и депутат горсовета от округа
— Во-первых, стоимость перехода на 2019 год составляла 311 миллионов рублей. Сколько он стоит сейчас — сложно сказать. Зачем тратить такие деньги в период, когда в бюджете и так не всё в порядке — непонятно. Во-вторых, всё равно остаются светофоры, потому что так устроена развязка. Мы не понимаем, для чего делать сверху надземный переход, если можно сделать просто «зебры». В-третьих, надземные переходы в принципе не очень удобны для многих категорий граждан. Их традиционно делают на загородных шоссе и в местах, где нет никакого другого пути перейти через постоянно движущийся поток машин. Поэтому архитекторы и урбанисты еще в 2019 году собирались и голосовали против строительства этого перехода, — объяснил Антон Картавин.
Сбор подписей занял три недели, сообщил он. Депутат объяснил, что, так как пока идея строительства надземного перехода на площади Лыщинского находится на стадии проекта, не прошедшего экспертизу, его можно править. Поэтому активисты обратились в мэрию с обращением на имя Анатолия Локтя (есть в распоряжении редакции). Согласно документу, всего было собрано 2204 подписи — они заняли 251 лист. Обращение написано от лица новосибирцев, где они просят «исключить строительство надземного пешеходного перехода из проекта реконструкции площади Лыщинского».
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации.
Измененный проект реконструкции площади Лыщинского не прошел государственную экспертизу. При этом большую часть работ на этой развязке завершили к концу прошлого декабря. В мэрии объяснили, почему так получилось.