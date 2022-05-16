Новосибирцы собрали более 2 тысяч подписей против строительства надземного перехода на площади Лыщинского

Команда урбанистов «Комфортный регион» и депутат горсовета от округа № 25 Антон Картавин собрали более 2 тысяч подписей новосибирцев против строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского. Их отнесли в мэрию.

— Во-первых, стоимость перехода на 2019 год составляла 311 миллионов рублей. Сколько он стоит сейчас — сложно сказать. Зачем тратить такие деньги в период, когда в бюджете и так не всё в порядке — непонятно. Во-вторых, всё равно остаются светофоры, потому что так устроена развязка. Мы не понимаем, для чего делать сверху надземный переход, если можно сделать просто «зебры». В-третьих, надземные переходы в принципе не очень удобны для многих категорий граждан. Их традиционно делают на загородных шоссе и в местах, где нет никакого другого пути перейти через постоянно движущийся поток машин. Поэтому архитекторы и урбанисты еще в 2019 году собирались и голосовали против строительства этого перехода, — объяснил Антон Картавин.