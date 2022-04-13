Измененный проект реконструкции площади Лыщинского не прошел госэкспертизу — в мэрии объяснили, что произошло
Информация об этом появилась на сайте Единого госреестра заключений
Измененный проект реконструкции площади имени Лыщинского в Новосибирске получил отрицательное заключение госэкспертизы. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.
Отрицательное заключение реконструкции дала экспертная организация ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области». Она изучала проектную документацию объекта.
Большую часть реконструкции площади у Октябрьского моста завершили еще в середине декабря. На прилегающих дорогах расширили полосы движения, также рядом установили новые павильоны для общественного транспорта и разместили островки безопасности. Работы выполняла компания «Дорсиб плюс».
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану Яковлевичу и Евгению Ивановичу Дингесам. В 2020 году выручка фирмы составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 115,4 миллиона. Ранее «Дорсиб плюс» занимался строительством дороги в Кольцово, реконструкцией трассы Инская — Барышево — Садовод и укладывал асфальт на улице Кошурникова.
Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, проект реконструкции площади Лыщинского разработали в 2018 году. В феврале 2019 года документы получили положительное заключение.
— В процессе производства была выявлена необходимость дополнительных работ, связанных с переустройством теплосети по улице Блюхера, что привело к изменению в разделах технологических и конструктивных решений, проекта организации строительства, частичному изменению конфигурации проезжей части и тротуаров, к корректировке проекта освещения, — пояснила мэрия.
Также власти города и региона приняли решение о переносе срока строительства надземного пешеходного перехода через улицы Немировича-Данченко, Блюхера и проспект Маркса. Эти изменения также внесли в проектную документацию.
— Все изменения были отражены в проекте в установленном порядке, документация была направлена в ГВЭ НСО для прохождения повторной экспертизы. В процессе рассмотрения у экспертов возникли дополнительные вопросы и замечания, которые в установленные сроки не удалось разрешить, в связи с чем и было выдано отрицательное заключение, — рассказали в пресс-центре мэрии.
Заказчик реконструкции — муниципальное предприятие «Управление дорожного строительства» и проектная организация «Метро Мир» корректируют документацию. Работы планируют завершить до
Реконструкцию площади Лыщинского на левом берегу провели перед предполагаемым началом молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В разгаре работ на месте побывали корреспонденты НГС — посмотрите, что там происходило. Однако уже