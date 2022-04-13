Измененный проект реконструкции площади Лыщинского не прошел госэкспертизу — в мэрии объяснили, что произошло

Реконструкцию площади Лыщинского на левом берегу провели перед предполагаемым началом молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В разгаре работ на месте побывали корреспонденты НГС — посмотрите, что там происходило. Однако уже 1 марта стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года, — решение федерации было озвучено на официальном сайте 28 февраля .