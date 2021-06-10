«Ребенок не родится за 6 месяцев, как ни старайся»: Локоть — о темпах реконструкции площади Лыщинского

Площадь Лыщинского в Новосибирске закончат реконструировать в
Сегодня, 10 июня, власти Новосибирска рассказали, какого этапа достигла реконструкция площади Лыщинского. Дорожники планируют закончить основные работы к концу
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорит, что сейчас срыва сроков работ на данном участке нет. Также не возникает трудностей с финансированием, «поскольку это национальный проект», отмечает мэр. Но ускорить работы по реконструкции площади, чтобы решить проблему с ежедневными пробками на данном участке, нельзя.
— Ребенок не родится за
Дорожники отметили, что ведение работ усложняет интенсивное автомобильное движение на площади.
— Полностью закрывать движение нам не дают. Мы по полосам закрываем, отрабатываем полосу, потом открываем движение по этой полосе. И переключаемся. Уже привыкли. Весь объем работ мы должны закончить в этом году — процентов
По словам Виктора Сачко, контракт на реконструкцию площади составил 520 миллионов рублей.
— В прошлом году предприятием было освоено 209 миллионов рублей. И на этот год осталось 300 миллионов. Плюс еще будут работы в
В декабре 2020 года реконструкция площади Лыщинского была выполнена на 40%.
Власти Новосибирска отказались от строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, который бы соединил проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Такое решение приняли из-за его высокой стоимости.