«Ребенок не родится за 6 месяцев, как ни старайся»: Локоть — о темпах реконструкции площади Лыщинского

В декабре 2020 года реконструкция площади Лыщинского была выполнена на 40%.



Власти Новосибирска отказались от строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, который бы соединил проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Такое решение приняли из-за его высокой стоимости.