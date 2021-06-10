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«Ребенок не родится за 6 месяцев, как ни старайся»: Локоть — о темпах реконструкции площади Лыщинского

Работы планируют закончить к концу этого года

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Пока на время проведения ремонтных работ новосибирцы вынуждены стоять в ежедневных пробках

Пока на время проведения ремонтных работ новосибирцы вынуждены стоять в ежедневных пробках

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Площадь Лыщинского в Новосибирске закончат реконструировать в 2021 году на 95%

Сегодня, 10 июня, власти Новосибирска рассказали, какого этапа достигла реконструкция площади Лыщинского. Дорожники планируют закончить основные работы к концу 2021 года, 5% работ перейдут на 2022 год.

Новую развязку на площади готовят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Работы начали в 2019 году. В декабре прошлого года реконструкция площади Лыщинского была выполнена на 40%.

Вот так будет выглядеть площадь Лыщинского после того, как дорожники завершат расширение примыкающих к ней улиц

Вот так будет выглядеть площадь Лыщинского после того, как дорожники завершат расширение примыкающих к ней улиц

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорит, что сейчас срыва сроков работ на данном участке нет. Также не возникает трудностей с финансированием, «поскольку это национальный проект», отмечает мэр. Но ускорить работы по реконструкции площади, чтобы решить проблему с ежедневными пробками на данном участке, нельзя.

По словам мэра, проблем с финансированием не возникает

По словам мэра, проблем с финансированием не возникает

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— Ребенок не родится за 6 месяцев, как ни старайся. Есть определенные технологические циклы, которые надо выполнять. Эмоционально мы понимаем [автомобилистов], но лучше потерпеть сейчас, в летний период, когда движение в городе не самое интенсивное. Для того чтобы максимум объем работ выполнить к тому моменту, когда возникнут проблемы совсем другого плана, — говорит мэр Анатолий Локоть.

Ранее власти Новосибирска отказались от строительства надземного пешеходного перехода на площади

Ранее власти Новосибирска отказались от строительства надземного пешеходного перехода на площади

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Дорожники отметили, что ведение работ усложняет интенсивное автомобильное движение на площади.

— Полностью закрывать движение нам не дают. Мы по полосам закрываем, отрабатываем полосу, потом открываем движение по этой полосе. И переключаемся. Уже привыкли. Весь объем работ мы должны закончить в этом году — процентов на 95. Частично на следующий год переносится в районе 10–15 миллионов. В конце сезона посмотрим, какие именно. Возможно, по обустройству. Дорожное основание будет выполнено в этом году, — рассказал Виктор Сачко, заместитель генерального директора компании «Дорсиб плюс», выполняющей подрядные работы.

После реконструкции у площади изменится внешний вид, будет иная конфигурация. Количество полос изменится с 4 на 7 <nobr class="_">или 8</nobr>

После реконструкции у площади изменится внешний вид, будет иная конфигурация. Количество полос изменится с 4 на 7 или 8

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Дорожники готовятся укладывать верхний слой асфальта

Дорожники готовятся укладывать верхний слой асфальта

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По словам Виктора Сачко, контракт на реконструкцию площади составил 520 миллионов рублей.

— В прошлом году предприятием было освоено 209 миллионов рублей. И на этот год осталось 300 миллионов. Плюс еще будут работы в 2022 году. Деньги вложены не только в дорожное полотно, но и в перенос коммуникаций, строительство водопровода, ливневых канализаций, устройство освещения, перенос контактной сети, — добавил он.

Стоимость проведения реконструкции площади Лыщинского составила порядка <nobr class="_">520 миллионов</nobr> рублей

Стоимость проведения реконструкции площади Лыщинского составила порядка 520 миллионов рублей

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Работы по реконструкции площади Лыщинского планируют закончить к концу этого года

Работы по реконструкции площади Лыщинского планируют закончить к концу этого года

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В декабре 2020 года реконструкция площади Лыщинского была выполнена на 40%.

Власти Новосибирска отказались от строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, который бы соединил проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Такое решение приняли из-за его высокой стоимости.

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ЛДСплощадь Лыщинскогореконструкция
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