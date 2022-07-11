СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 61.27
eur 62.05
Тема дня«Больше нет залежей шприцев»: айтишник нашел хобби
Все новости
Все новости

Проспект Карла Маркса отремонтируют к концу августа — фотографии с начала работ

По обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта

87
Стоимость проекта — 260 млн рублей, объект ремонтируется за счет областных субсидий

Стоимость проекта — 260 млн рублей, объект ремонтируется за счет областных субсидий

Поделиться

В Новосибирске приступили к ремонту проспекта Карла Маркса. Тротуары обновят от площади им. Лыщинского до площади им. Карла Маркса, а также выезды по улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев.

Как сообщили в пресс-центре мэрии города, по обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта.

— Помимо обновления дорожного полотна, ремонта тротуаров, замены светофорных объектов, здесь планируется провести перепланировку парковочного пространства. Произойдет небольшое сокращение парковочных мест. Сейчас водители часто бросают машины в непредназначенных для этого местах, что мешает пешеходам и другим водителям, — отметил Анатолий Локоть.

В мэрии сообщили, что общая протяженность дорожного объекта — около двух километров

В мэрии сообщили, что общая протяженность дорожного объекта — около двух километров

Поделиться

— На проспекте Карла Маркса два вуза, студенческие городки, большое количество молодежи, которая передвигается на велосипедах и самокатах. Поэтому было принято решение о создании велодорожек — на тротуаре будут выделены полосы с обеих сторон проспекта, — добавил мэр города.

На проспекте проведено фрезерование и устройство выравнивающего слоя проезжей части. Параллельно идет установка бордюрных камней

На проспекте проведено фрезерование и устройство выравнивающего слоя проезжей части. Параллельно идет установка бордюрных камней

Поделиться

«Для обустройства велодорожек планируется применить красный асфальтобетон», — рассказал Анатолий Локоть

«Для обустройства велодорожек планируется применить красный асфальтобетон», — рассказал Анатолий Локоть

Поделиться

По словам директора МКУ «Управление дорожного строительства» Виктора Хихлова, основные трудности, с которыми сталкивается подрядчик, — это припаркованные в неположенном месте автомобили, большое количество рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов на тротуаре.

Количество рекламных конструкций на участке должно сократиться

Количество рекламных конструкций на участке должно сократиться

Поделиться

Ремонт проспекта Карла Маркса выполнит компания «Дорсиб плюс». Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей и дорог к новому ЛДС. Ремонт проезжей части подрядчик планирует завершить в конце августа. Срок окончания работ по муниципальному контракту — 30 сентября.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Добросиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона.

Также на кольце площади Карла Маркса начались работы по озеленению. Новые растения планируют высадить вокруг памятника Покрышкину. Как рассказала NGS.RU вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, озеленение и благоустройство кольца планируют закончить до конца лета.

По теме

Карла Марксаремонт дороги
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2