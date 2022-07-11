Проспект Карла Маркса отремонтируют к концу августа — фотографии с начала работ
По обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта
В Новосибирске приступили к ремонту проспекта Карла Маркса. Тротуары обновят от площади им. Лыщинского до площади им. Карла Маркса, а также выезды по улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев.
Как сообщили в пресс-центре мэрии города, по обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта.
— Помимо обновления дорожного полотна, ремонта тротуаров, замены светофорных объектов, здесь планируется провести перепланировку парковочного пространства. Произойдет небольшое сокращение парковочных мест. Сейчас водители часто бросают машины в непредназначенных для этого местах, что мешает пешеходам и другим водителям, — отметил Анатолий Локоть.
— На проспекте Карла Маркса два вуза, студенческие городки, большое количество молодежи, которая передвигается на велосипедах и самокатах. Поэтому было принято решение о создании велодорожек — на тротуаре будут выделены полосы с обеих сторон проспекта, — добавил мэр города.
По словам директора МКУ «Управление дорожного строительства» Виктора Хихлова, основные трудности, с которыми сталкивается подрядчик, — это припаркованные в неположенном месте автомобили, большое количество рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов на тротуаре.
Ремонт проспекта Карла Маркса выполнит компания «Дорсиб плюс». Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей и дорог к новому ЛДС. Ремонт проезжей части подрядчик планирует завершить в конце августа. Срок окончания работ по муниципальному контракту — 30 сентября.
По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Добросиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона.
Также на кольце площади Карла Маркса начались работы по озеленению. Новые растения планируют высадить вокруг памятника Покрышкину. Как рассказала NGS.RU вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, озеленение и благоустройство кольца планируют закончить до конца лета.