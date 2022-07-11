Проспект Карла Маркса отремонтируют к концу августа — фотографии с начала работ

В Новосибирске приступили к ремонту проспекта Карла Маркса. Тротуары обновят от площади им. Лыщинского до площади им. Карла Маркса, а также выезды по улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев.



Как сообщили в пресс-центре мэрии города, по обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта.