В центре площади Лыщинского предложили установить памятник ректору НГТУ
Георгий Лыщинский руководил университетом
В Новосибирске предложили установить памятник профессору, бывшему ректору НЭТИ Георгию Лыщинскому на левом берегу у съезда с Октябрьского моста.
Как уточняется на сайте НГТУ НЭТИ, Георгий Павлович Лыщинский (1922–1995) — профессор, почетный гражданин Новосибирска, в мае 1955 года был назначен ректором. Руководил вузом до 1990 года.
— Есть инициатива университета, это обсуждаемый вопрос, о том, чтобы центр площади Лыщинского отвести под памятник ректору университета, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время аппаратного совещания
Мэр Новосибирска сообщил, что на площади собираются убрать рекламные конструкции, которые перегораживают вид на проспект Маркса. В этом году на дороге проведут ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги».
Также на площади Лыщинского собираются построить надземный пешеходный переход, который должен соединить проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Инициативная группа горожан начала собирать подписи против этого объекта.