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В центре площади Лыщинского предложили установить памятник ректору НГТУ

Георгий Лыщинский руководил университетом 35 лет

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Памятник предлагают поставить в центре площади

Памятник предлагают поставить в центре площади

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В Новосибирске предложили установить памятник профессору, бывшему ректору НЭТИ Георгию Лыщинскому на левом берегу у съезда с Октябрьского моста.

Как уточняется на сайте НГТУ НЭТИ, Георгий Павлович Лыщинский (1922–1995) — профессор, почетный гражданин Новосибирска, в мае 1955 года был назначен ректором. Руководил вузом до 1990 года.

— Есть инициатива университета, это обсуждаемый вопрос, о том, чтобы центр площади Лыщинского отвести под памятник ректору университета, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время аппаратного совещания 12 мая.

Мэр Новосибирска сообщил, что на площади собираются убрать рекламные конструкции, которые перегораживают вид на проспект Маркса. В этом году на дороге проведут ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги».

Также на площади Лыщинского собираются построить надземный пешеходный переход, который должен соединить проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Инициативная группа горожан начала собирать подписи против этого объекта.

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