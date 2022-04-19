В Новосибирске собирают подписи против строительства надземного перехода на площади Лыщинского

В Новосибирске команда урбанистов «Комфортный регион» начала сбор подписей против строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского. Их поддержал депутат горсовета от округа № 25 Антон Картавин.

О планах по строительству перехода стало известно летом 2019 года. Его решили возвести для того, чтобы людям было удобно добираться до нового ЛДС. Стоимость работ оценили в 311 миллионов рублей. Длина перехода должна была составить 270 метров, высота над проезжей частью — 5 метров. В том же году Татьяна Иванинская, директор Сибирского центра содействия архитектуре, рассказала в своей авторской колонке, какие недостатки есть у этого проекта. Также она отметила, что 64% опрошенных горожан не одобряют строительство.