В Новосибирске собирают подписи против строительства надземного перехода на площади Лыщинского
Инициаторы считают, что эта конструкция будет неудобной для горожан
В Новосибирске команда урбанистов «Комфортный регион» начала сбор подписей против строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского. Их поддержал депутат горсовета от округа
О планах по строительству перехода стало известно летом 2019 года. Его решили возвести для того, чтобы людям было удобно добираться до нового ЛДС. Стоимость работ оценили в 311 миллионов рублей. Длина перехода должна была составить 270 метров, высота над проезжей частью — 5 метров. В том же году Татьяна Иванинская, директор Сибирского центра содействия архитектуре, рассказала в своей авторской колонке, какие недостатки есть у этого проекта. Также она отметила, что 64% опрошенных горожан не одобряют строительство.
В декабре 2020 года стало известно, что власти временно отказались от строительства надземного перехода из-за его высокой цены. Однако объект планируют установить на втором этапе реконструкции площади Лыщинского. Первый этап собираются завершить в этом году.
Сегодня, 19 апреля, в Telegram-канале «Комфортный регион», появилась информация о том, что общественники начинают сбор подписей против строительства моста. Это объяснили высокой стоимостью объекта. Также его называют неудобным для жителей.
— Несмотря на очевидную бессмысленность моста, мэрия делает всё, чтобы его построить. Мы хотим показать, что жители не желают видеть каждый день уродливую конструкцию и тем более подниматься на нее. Мы намереваемся собрать как можно больше подписей тех, кто живет рядом с площадью Лыщинского, и других неравнодушных жителей города, — говорится в сообщении «Комфортного региона».
Инициативу поддержал депутат Антон Картавин. В разговоре с корреспондентом НГС он объяснил свою позицию.
— Надземный проект на этом месте, во-первых, очень дорог. Когда его презентовали в 2019 году, он стоил 300 миллионов рублей. Сколько сейчас — трудно сказать, до миллиарда. Даже если его построят на федеральные деньги, обслуживать его будет город. Там всё равно останутся светофоры. Если потоки машин будут останавливаться, то нет смысла вкладывать миллионы рублей, делать ненужную конструкцию, дорогую, сложную в обслуживании, замедляющую проход пешеходов, и при этом не ускоряющую проезд автомобилей, — заявил депутат.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, в какие сроки планируют построить переход, какова его ориентировочная стоимость и сколько нужно собрать подписей, чтобы власти отказались от строительства.
На прошлой неделе стало известно, что измененный проект реконструкции площади Лыщинского не прошел государственную экспертизу. При этом большую часть работ на этой развязке завершили к концу прошлого декабря. В мэрии объяснили, почему так получилось.