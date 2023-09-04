Рядом с элитным фитнес-клубом на Маркса разрешат парковку: автомобили клиентов оттуда увозили на эвакуаторах

В Новосибирске откроют парковки у площади Лыщинского. Машины разрешат оставлять у зданий на проспекте Карла Маркса, 57 и 30.
Ранее эти участки были зарезервированы для строительства надземного перехода на площади Лыщинского. В прошлом году власти отказались от возведения этого объекта. После этого владельцы помещений заявили, что хотят, чтобы рядом обустроили парковки.
В здании на проспекте Карла Маркса, 57 находится фитнес-клуб Edge Premium Fitness, турагентство «Лечу, куда хочу», медицинская лаборатория «Гемотест». На проспекте Маркса, 30 работает магазин «Автомаркет54», аптека «Озерки», «Пятерочка». В обоих зданиях, по информации 2ГИС, находится более 400 организаций.
По словам очевидцев, автовладельцы, которые оставляли свои машины возле здания на Карла Маркса, 57, на тротуаре рядом с газоном, часто сталкивались с тем, что их транспорт увозят на штрафстоянку. Особенно по выходным страдали посетители фитнес-клуба: их автомобили забирали, пока они были на тренировках.
В фитнес-клубе уточнили, что смогут дать комментарий по ситуации позже.
— Был разработан эскизный проект благоустройства земельных участков, прилегающих к зданиям № 30 и 57 на проспекте Карла Маркса, а также схема организации дорожного движения, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Сейчас идет подготовка документов для обустройства парковок.
В конце августа НГС писал о том, что в Новосибирске жители дома на улице Лежена, 17, выступили против обустройства парковки для нового парка Каменка, хотя стоянка там была и раньше. В мэрии объяснили, почему приняли такое решение.