Рядом с элитным фитнес-клубом на Маркса разрешат парковку: автомобили клиентов оттуда увозили на эвакуаторах

В Новосибирске откроют парковки у площади Лыщинского. Машины разрешат оставлять у зданий на проспекте Карла Маркса, 57 и 30.



Ранее эти участки были зарезервированы для строительства надземного перехода на площади Лыщинского. В прошлом году власти отказались от возведения этого объекта. После этого владельцы помещений заявили, что хотят, чтобы рядом обустроили парковки.