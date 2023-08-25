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Проблема

Вы не понимаете, это другое: возле многоэтажки строят парковку для парка — жители против (хотя стоянка там была и раньше)

Активисты дома на улице Лежена, 17 пытались отстоять участок, а теперь решили пойти на компромисс

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Парковка для парка появилась недалеко от детской площадки. Ее отделяет от детской зоны негустой ряд растений

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Для будущего парка «Каменка» решили построить еще одну парковку: она появится около жилого дома на улице Адриена Лежена. Закатывать участок, вспоминают местные, начали быстро, активисты пытались остановить рабочую технику и предложили разбить на участке зеленую зону, но стройку не остановили. Теперь жители хотят отвоевать малую часть для тихого отдыха и не против отдать большую для парковки, но, по их словам, в мэрии не утверждают план, а парковка уже вышла за обговоренную территорию. Чем недовольны жители и что раньше было на участке — читайте в материале НГС.

Развешивают плакаты и пытаются отвоевать участок

Бордюр на территории уже поставили, жители думают, что скоро здесь появится асфальт

Бордюр на территории уже поставили, жители думают, что скоро здесь появится асфальт

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Парковку начали закатывать 20 июля, рассказывают жители, при этом еще 18 июля местные активисты предлагали на участке возле парка у дома № 17 на улице Адриена Лежена обустроить место для тихого отдыха, чтобы наблюдать за природой или высаживать растения. По их мнению, такое решение стало бы идеальным продолжением строящегося парка.

— Несколько лет назад здесь хотели построить дом, мы ходили с пикетами и отстояли участок, — рассказывают жители. — В итоге нам сказали, что здесь будет парковка для парка. Когда появилась техника, мы не давали ей проехать и написали заявление в полицию.

По словам жителей, они с 2020 года пишут обращения во все инстанции о том, что на месте парковки хотят зеленую территорию, предлагали обустроить спортивную зону или летний кинотеатр с демонстрацией фильмов на пустую стену капитального гаража. Летом следующего года тоже еще предлагали варианты, но зимой в мэрии, по словам жителей, сообщили, что участок отдали под парковку и присоединили к парку.

Рядом с парковкой играют дети. Засыпанный участок на заднем фоне — место для машин

Рядом с парковкой играют дети. Засыпанный участок на заднем фоне — место для машин

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По данным публичной кадастровой карты, в границы парка территорию еще не включили, участок числится как отдельный, с разрешенным видом использования «скверы и бульвары», но допускается и парковка. Рядом с ней находится детская площадка.

Местные возмущаются, что в ответ на запросы органы власти не предоставляют документы о том, что будущая парковка прошла государственную экспертизу. В мэрии на возмущения жителей, вспоминают активисты, чтобы отделить парковку от детской зоны, предложили посадить заградительный барьер из сирени и боярышника.

— Здесь нарушены нормы СанПиН: от детской площадки до парковки должно быть не менее 50 метров, — возмущаются жители.

О нарушениях норм говорят и плакаты на общих балконах многоэтажки: «У нас две беды: дураки и парковки», «Мы против парковки СанПиН». Они повернуты прямо к рабочим, которые строят новый парк. К приезду журналистов один из плакатов сняли неизвестные, но это происходит не впервые.

Активисты вывешивают плакаты и не намерены их убирать, но кто-то, по их словам, лозунги срывает

Активисты вывешивают плакаты и не намерены их убирать, но кто-то, по их словам, лозунги срывает

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Еще одно недовольство жителей — покрытие парковки. Раньше на этом участке была земля, а сейчас, вероятно, появится асфальт. Переговоры с мэрией, утверждают местные, привели к тому, что жителям решили оставить кусок от участка.

— Небольшая часть и проход к мостику будут зеленой зоной, нам разрешили высадить там растения, это некий общественный питомник. Сделаем это за счет граждан, смогут помочь и депутаты. Но почему-то парковку закатали больше, чем надо, сказали, уберут. Вообще, мы не против парковки — главное, чтобы часть участка осталась, — объясняют активисты.

Жители договорились, чтобы парковку оставили, но выделили часть земли для зелени. С одной стороны рабочие почему-то вышли за пределы

Жители договорились, чтобы парковку оставили, но выделили часть земли для зелени. С одной стороны рабочие почему-то вышли за пределы

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Баннеры активисты намерены не снимать с балконов до тех пор, пока в администрации города не предоставят документы о том, сколько уйдет метров под парковку, а сколько — под тихую зону.

О том, что на месте старых гаражей появится парковка, стало известно прошлой осенью, но тогда власти не предусмотрели к ней проезд. Жители отметили, что сейчас идут переговоры насчет будущей дороги: ее хотели пустить как раз за домом на улице Лежена, 17.

Что раньше было на участке

От старой стоянки осталась будка, и на прошлую парковку жители не жаловались

От старой стоянки осталась будка, и на прошлую парковку жители не жаловались

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Интересно, что на этом месте раньше уже была стоянка, и она также нарушала нормы СанПиН, потому что находилась так же близко к детской площадке. За парковку в сутки платили по 100 рублей, но местным она не мешала: они аргументируют это тем, что машины не проезжали по участку постоянно.

— Наши дети не играли во время трафика. Когда же здесь была другая парковка, то машины оставляли местные, которые приезжали вечером, а утром уезжали, то есть дети не видели автомобилей. Стоянка возле парка — это постоянное движение: люди будут приезжать и уезжать. Это совсем другая нагрузка, — уверены жильцы дома.

Спуск в парк, по словам местных, неудобный: там крутая лестница, поэтому спуститься с детьми или с коляской будет сложно

Спуск в парк, по словам местных, неудобный: там крутая лестница, поэтому спуститься с детьми или с коляской будет сложно

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По проекту, который опубликован на сайте «Зеленый Новосибирск», должна быть одна парковка в начале парка со стороны улицы Адриена Лежена, недалеко от гаражей. Тот участок, где решили разместить стоянку сейчас, в проекте никак не отмечен.

Согласно выписке из ЕГРН, территория до 8 октября 2021 года принадлежала городу Новосибирску, потом участок передали в бессрочное пользование МАУ «Дирекция городских парков». Со слов жителей, парковка снова будет платной, а для них будет специальный тариф. Кроме того, они беспокоятся, что в будущем новую парковку могут отдать под строительство очередной новостройки.

По плану стоянки на участке нет — эту зону вообще не задействовали в благоустройстве парка

По плану стоянки на участке нет — эту зону вообще не задействовали в благоустройстве парка

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Как рассказала журналисту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, на этом месте раньше действительно была частная платная парковка.

— У стоянки закончился срок аренды. Мы решили, что эту же территорию сделаем общедоступной, то есть на этом же месте сделаем бесплатную парковку для посетителей и жителей. Мы ничего не поменяли в территории, только сделали парковку общедоступной, — объяснила вице-мэр.

Анна Терешкова предположила, что жители беспокоятся из-за того, что может увеличиться количество машин на парковке, но это явление может быть временным в первые месяцы после открытия парка — в его начале есть большая парковка, которой хватит посетителям. Предложение жителей отдать часть участка под благоустройство сейчас обсуждают.

НГС также направил запрос в мэрию города.

Два года назад жители улицы Лежена узнали, что на их жилмассиве под окнами многоэтажки построят православный храм. В дизайн-проекте парка «Каменка» объект также указан как храм с трапезной. Местные оказались против, но городские чиновники и представители РПЦ убеждают их не накалять страсти: ведь если не храм, то на участке появится жилой дом.

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Скверы и паркиКаменкаСтроительствоУчастокЗемляПарковкаСтоянкаМэрия Новосибирска
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