Вы не понимаете, это другое: возле многоэтажки строят парковку для парка — жители против (хотя стоянка там была и раньше)

— Несколько лет назад здесь хотели построить дом, мы ходили с пикетами и отстояли участок, — рассказывают жители. — В итоге нам сказали, что здесь будет парковка для парка. Когда появилась техника, мы не давали ей проехать и написали заявление в полицию.

По словам жителей, они с 2020 года пишут обращения во все инстанции о том, что на месте парковки хотят зеленую территорию, предлагали обустроить спортивную зону или летний кинотеатр с демонстрацией фильмов на пустую стену капитального гаража. Летом следующего года тоже еще предлагали варианты, но зимой в мэрии, по словам жителей, сообщили, что участок отдали под парковку и присоединили к парку.