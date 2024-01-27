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«Вина всех, мы не были готовы»: главный тренер ХК «Сибирь» — о крупном проигрыше в Череповце

Новосибирские хоккеисты проиграли 0:4

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Игра проходила в Череповце

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Новосибирские хоккеисты из «Сибири» проиграли «Северостали» вчера, 26 января. Счет составил 4:0 в пользу команды из Череповца. По опубликованной в телеграм-канале клуба статистике видно, что по броскам в створ «Северосталь» обошла «Сибирь» в два раза — 41:17.

Как рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов, команда Череповца умеет хорошо играть в быстрый пас.

— Неплохо начали, по движению, хорошо смотрелись. Эти две ошибки, два гола, которые мы сделали сами себе, отодвинули на задний план. С такой быстрой командой, которая умеет хорошо играть в быстрый пас, всё выполняет на высоких скоростях, очень трудно играть. Мы не смогли вернуться. 14 минут удалений. Нас перебросали... Мы сделали 10 бросков, они 30. Мы практически не выходили из своей зоны. Здесь вина всех, мы не были готовы, — процитировали на сайте ХК «Сибирь» и. о. главного тренера.

Как отметил Сергей Кривокрасов, в прошлом матче «Сибирь» забила 4 гола, но в этот раз было мало нацеленности от нападающих.

На этой неделе стало известно, что генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский может покинуть свой пост. Он занимает должность с 2010 года.

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