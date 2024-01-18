Новосибирский ХК «Сибирь» получил четыре технических поражения — что он нарушил

Хоккейному клубу «Сибирь» присудили четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
— <…> хоккейным клубом «Сибирь» было допущено нарушение подпункта 2.3 пункта 2 статьи 41 Спортивного регламента КХЛ — превышение в заявке на отдельно взятый матч установленного ограничения числа хоккеистов в статусе «Иностранный игрок», — сказано в сообщении.
Уточняется, что речь идет о матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ, в которых «Сибирь» играла против ХК «Авангард», «Барыс» и «Автомобилист». Статус «Иностранный игрок» имели Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Фёдор Гордеев и Тревор Мёрфи.
— После идентификации нарушения была проведена дополнительная проверка установленного на сезон спортивного гражданства хоккеиста Фёдора Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России. При этом о легионерском статусе игрока Фёдора Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон, — сообщили в КХЛ.
В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ, на «Сибирь» налагается денежный штраф, а результаты матчей аннулируются. «Сибири» засчитываются технические поражения. В организации сообщили, что ХК проиграл в основное время в двух матчах, поэтому в данном случае результат игры остается прежним.
— В соответствии с регламентом ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых клубом на матч, лежит на клубе. Автоматизированная система проверка легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала, — указано в сообщении.
Как рассказал НГС спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, в прошлом сезоне клубы могли заявлять до пяти легионеров на игру, но сейчас их число сократили до трех.
— Федор Гордеев пришел в команду в межсезонье. Это парень из Омска, но который всю жизнь прожил в Канаде. И считалось, что он является не просто россиянином, но и игроком с российским спортивным гражданством. Это особый термин, — подчеркнул журналист.
Дмитрий Ерыкалов сообщил, что наличие только паспорта гражданина Российской Федерации «не позволяет не быть легионером». Для снятия статуса имеются определенные требования, которые устанавливает Федерация хоккея России.
— Например, если хоккеист «заигран» за сборную другой страны, но получает российский паспорт, ему нужно отыграть определенное время, количество лет в России. И не выступать за свою сборную, — объяснил Ерыкалов. — В случае с Гордеевым ситуация иная. Федор никогда не играл в российских лигах, он всю свою карьеру выступал в Северной Америке, и, по правилам Федерации хоккея России, является иностранным хоккеистом.
В пресс-службе КХЛ не сообщили, какой именно денежный штраф наложили на хоккейный клуб. НГС обратился в пресс-службу ХК «Сибирь» с просьбой прокомментировать ситуацию.
О том, что хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с Федором Гордеевым, стало известно летом прошлого года. В организации сообщали, что спортсмен родился в Омске, но в семилетнем возрасте его семья переехала в Канаду. Хоккеист имеет два гражданства: Россия и Канада.
— Играл в лигах GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, AHL и ECHL (Greater Toronto Hockey League, Ontario Junior Hockey League, Greater Ontario Junior Hockey League, Ontario Hockey League, The American Hockey League, East Coast Hockey League, — прим.ред). Сезон 2022/2023 провел в американской команде ECHL Maine Mariners, — указано на сайте клуба.
В декабре прошлого года новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером команды Дэвидом Немировски.