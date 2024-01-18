Новосибирский ХК «Сибирь» получил четыре технических поражения — что он нарушил

В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ, на «Сибирь» налагается денежный штраф, а результаты матчей аннулируются. «Сибири» засчитываются технические поражения. В организации сообщили, что ХК проиграл в основное время в двух матчах, поэтому в данном случае результат игры остается прежним.

— В соответствии с регламентом ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых клубом на матч, лежит на клубе. Автоматизированная система проверка легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала, — указано в сообщении.

