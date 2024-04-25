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Дороги и транспорт Мэрия Новосибирска хочет расширить улицу Порт-Артурскую — поворачивать на Станционную можно будет без светофора

Мэрия Новосибирска хочет расширить улицу Порт-Артурскую — поворачивать на Станционную можно будет без светофора

В планах построить двухуровневую развязку

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Власти Новосибирска планируют расширить улицу Порт-Артурскую ради поворота на улицу Станционную. Планами поделился врио мэра Олег Клемешов во время эфира на радио «Городская волна».

По словам врио мэра, заторы на улице Порт-Артурской возникают из-за переезда и большой интенсивности движения поездов. Власти хотят построить двухуровневую развязку, чтобы избавиться от пробок и расширить улицу Порт-Артурскую.

— Сейчас проектируется переход в створе улицы Дукача. Также планируется расширить улицу Порт-Артурскую, чтобы можно было без светофора в постоянном режиме поворачивать направо, — объяснил Олег Клемешов.

Дополнительная полоса может разгрузить улицу Порт-Артурскую на 10–15%, считает Клемешов, это неплохой вариант, потому что он не самый дорогой и пока не построят переезд на улице Дукача, это один из вариантов.

НГС отправил запрос в мэрию города, чтобы узнать о возможных сроках расширения.

Также врио мэра рассказал о том, что хотят продлить проспект Дзержинского до выезда из города.

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