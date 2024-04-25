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Дороги и транспорт Власти хотят продлить проспект Дзержинского до выезда из Новосибирска — для него готовят проект

Власти хотят продлить проспект Дзержинского до выезда из Новосибирска — для него готовят проект

Об этом рассказал врио мэра Олег Клемешов

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Проспект Дзержинского ремонтировали два года подряд

Мэрия Новосибирска хочет продлить проспект Дзержинского до выезда из города. Об этом рассказал врио мэра Олег Клемешов во время прямого эфира на радио «Городская волна».

— Сейчас продление проспекта Дзержинского до выезда из города проектируется, это дорогостоящий и большой проект. Надеюсь, в этом году мы получим проектно-сметную документацию и уже в следующем или частично в этом году приступим к реализации, — заявил Олег Клемешов.

По словам Клемешова, проспект Дзержинского ремонтируют поэтапно, например два года назад починили дорогу до улицы Королева, а в прошлом году — от улицы Королева почти до сада имени Дзержинского.

Два года назад НГС писал о том, что часть проспекта Дзержинского починили, на старой части дороги тогда осталась разруха. В прошлом году дорогу также ремонтировали, тогда на проспекте сделали новый парковочный карман.

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Проспект Дзержинского Продление Дорога Улица Ремонт
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