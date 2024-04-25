Власти хотят продлить проспект Дзержинского до выезда из Новосибирска — для него готовят проект

Проспект Дзержинского ремонтировали два года подряд Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Мэрия Новосибирска хочет продлить проспект Дзержинского до выезда из города. Об этом рассказал врио мэра Олег Клемешов во время прямого эфира на радио «Городская волна».



— Сейчас продление проспекта Дзержинского до выезда из города проектируется, это дорогостоящий и большой проект. Надеюсь, в этом году мы получим проектно-сметную документацию и уже в следующем или частично в этом году приступим к реализации, — заявил Олег Клемешов.

По словам Клемешова, проспект Дзержинского ремонтируют поэтапно, например два года назад починили дорогу до улицы Королева, а в прошлом году — от улицы Королева почти до сада имени Дзержинского.