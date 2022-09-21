Проспект Дзержинского починили только до районной администрации — показываем, какая разруха осталась
Сделан участок от улицы Кошурникова до Королева длиной 1400 метров
Продолжаем рассказывать о дорожном ремонте в Новосибирске, сегодня речь пойдет о проспекте Дзержинского, который засветился в паре скандалов. Сначала на проспекте устроили странный ямочный ремонт, затем автомобилисты пробивали там колеса, и вот теперь недостатки устранены. Что хорошего в этом ремонте, а что плохого — рассказывает Дмитрий Косенко.
Год назад новосибирских автомобилистов поразил странный ямочный ремонт на проспекте Дзержинского, где «настругали» множество квадратных ямок в шашечном стиле. А уже в этом году во время ремонта несколько автомобилистов пробили колеса в месте, где не был доделан колодец. И вот, наконец, ремонт окончен, давайте посмотрим, что получилось.
Но стоит сразу отметить, что капитальный ремонт проспекта — это, конечно, громко сказано. Сделан только небольшой участок от
Контракт на ремонт проспекта стоимостью 112 миллионов рублей достался подрядчику ООО «Дорсиб плюс». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей, дорог к новому ЛДС, улицы Дуси Ковальчук и проспекта Карла Маркса.
Итак, посмотрим, что сделано. В планах работ значились фрезерование, выравнивающий и верхний слой асфальта, ремонт смотровых и дождеприемных колодцев на проезжей части. Заодно в порядок нужно было привести тротуары и газоны.
Фрагмент возле районной администрации: мы видим свежий черный асфальт, внешне изъянов вроде нет, при движении по этой дороге проблем не возникает — всё ровно, никакой тряски. Но пока нет разметки.
Приближаемся к ТЦ «Практик», тут дорога с разделительным ограждением, которое было установлено ранее. Разметки тоже нет, но нет и дефектов.
А это «Березовая роща», где ранее были замечены квадратные ямы-шашки — сейчас всё гладко. Тут же обнаружился первый элемент разметки — пешеходная «зебра».
Само кольцо, именуемое площадью Олега Антонова (если кто не знал), тоже отремонтировано, как и улица Кошурникова, с которой пересекается проспект. Таким образом попасть в Дзержинский район можно от самого Красного проспекта по нормальному магистральному ходу.
Но ведь это не весь Дзержинский район, давайте перенесемся на его задворки. Пересечение с
Такая же ситуация на перекрестке с улицей Трикотажной, где разбитые рельсы тормозят движение.
Далее идет относительно сносная дорога, местами на «троечку», местами на «двоечку с плюсом». И вот какой вопрос возникает. Основные транспортные потоки проспекта приходятся на участок от Кошурникова до Волочаевской. Допустим, у властей не было средств и времени, чтобы в этом сезоне починить оставшийся фрагмент этого участка. Но можно же было хотя бы привести в порядок трамвайные переезды на Трикотажной и Волочаевской, чтобы уменьшить регулярные заторы в этих местах. Мы запросили у мэрии Новосибирска, когда будет отремонтирована оставшаяся часть проспекта, и обязательно сообщим вам.
Напомним, что власти Новосибирской области выделили мэрии 168 миллионов на ремонт дорог в городе. Как сообщил мэр Анатолий Локоть во время встречи с журналистами 18 августа, эти средства помогут дополнительно отремонтировать асфальтовое покрытие на 12 улицах.