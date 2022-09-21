Проспект Дзержинского починили только до районной администрации — показываем, какая разруха осталась

Год назад новосибирских автомобилистов поразил странный ямочный ремонт на проспекте Дзержинского, где «настругали» множество квадратных ямок в шашечном стиле. А уже в этом году во время ремонта несколько автомобилистов пробили колеса в месте, где не был доделан колодец. И вот, наконец, ремонт окончен, давайте посмотрим, что получилось.