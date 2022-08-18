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Новосибирске получил деньги на ремонт12 улиц — среди них Дуси Ковальчук и Кошурникова

На восстановление асфальтового покрытия выделили свыше 150 миллионов рублей

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На восстановление асфальтового покрытия выделили свыше 150 миллионов рублей

На восстановление асфальтового покрытия выделили свыше 150 миллионов рублей

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Власти Новосибирской области выделили мэрии 168 миллионов на ремонт дорог в городе. Как сообщил мэр Анатолий Локоть во время встречи с журналистами 18 августа, эти средства помогут дополнительно отремонтировать асфальтовое покрытие на 12 улицах.

— Это улица Дуси Ковальчук, Залесского, улица Семьи Шамшиных, Стофато, улица Татьяны Снежиной, Связистов и безымянный проезд к Клещихинскому кладбищу. В Кировском районе Советское шоссе, в Калининском улица Окружная, в Дзержинском — Кошурникова и в Советском районе — Детский проезд. Также согласовали ремонт улицы Забалуева, — пояснил Локоть.

Мэр отметил, что 2022 году в городе отремонтируют 52 участка, 14 уже сделали. Восстановить асфальт на оставшихся улицах планируют до наступления холодов.

Также стало известно, что ремонт улицы Ватутина по проекту «Безопасные и качественные дороги» почти завершили, об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Около 5 км дороги обновляли в течение двух лет.

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Ремонт дорог
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