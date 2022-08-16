Обновили почти 5 км: ремонт улицы Ватутина планируют завершить в ближайшее время
Как сообщили в мэрии, ремонт ведут второй год
Ремонт улицы Ватутина по проекту «Безопасные и качественные дороги» почти завершили, об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Около 5 км дороги обновляли в течение двух лет.
В ходе выездного совещания мэр города Анатолий Локоть заявил, что ремонт улицы Ватутина скоро завершится. Участки, где обновляют теплосети, планируют сдать в следующем году.
— На двух участках на улице Ватутина общей протяженностью 600 метров ведет ремонтные работы ООО «СГК». Отложить или остановить их мы не можем, потому что нужно подготовить теплосети к отопительному сезону. Возможно, асфальтирование этих участков будет перенесено на следующий год, чтобы качественно выполнить восстановление покрытия, — отметил Анатолий Локоть.
По словам руководителя проектов подрядной организации ОАО «Новосибирскавтодор» Романа Бублика, 12 августа провели проверку, где выявили мелкие недостатки: ошибочно установленные пандусы на остановках общественного транспорта, неубранный строительный мусор. На данный момент их устраняют.
Ремонт улицы Ватутина начали в 2021 году, протяженность дороги — 4930 метров. Как рассказали в мэрии Новосибирска, ремонт завершили на участке от ул. Мира до ул. Новогодней, а также от ул. Блюхера до ул. Котовского.
Посмотрите на кадры ночных работ на улице Ядринцевской. Улица является одним из 21 объекта, которые должны быть отремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».