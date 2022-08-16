Обновили почти 5 км: ремонт улицы Ватутина планируют завершить в ближайшее время

Ремонт улицы Ватутина по проекту «Безопасные и качественные дороги» почти завершили, об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Около 5 км дороги обновляли в течение двух лет.



В ходе выездного совещания мэр города Анатолий Локоть заявил, что ремонт улицы Ватутина скоро завершится. Участки, где обновляют теплосети, планируют сдать в следующем году.

— На двух участках на улице Ватутина общей протяженностью 600 метров ведет ремонтные работы ООО «СГК». Отложить или остановить их мы не можем, потому что нужно подготовить теплосети к отопительному сезону. Возможно, асфальтирование этих участков будет перенесено на следующий год, чтобы качественно выполнить восстановление покрытия, — отметил Анатолий Локоть.