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Настоящий квест для водителей: дорогу на проспекте Дзержинского изрезали квадратными ямами

Из-за ям на проспекте образовался затор

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Такой способ ремонта показался новосибирцам странным

Такой способ ремонта показался новосибирцам странным

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Ямочный ремонт показался странным автомобилистам Новосибирска

Жители Новосибирска жалуются на ямочный ремонт на проспекте Дзержинского. Сегодня утром автомобилисты обнаружили ямы от ремонта на проспекте Дзержинского. В шахматном порядке на дороге сделали ямы для будущего ремонта. Из-за них образовался затор на перекрестке с Волочаевской, а на проспекте Дзержинского пробка в 4 балла, по данным «Яндекс.Пробки». Способ ремонта показался жителям города странным.

— Проспект Дзержинского давно славится у водителей плохим качеством дорожного полотна, и вот долгожданный ремонт... Но какой! Дорожники вырезали в старом асфальте квадраты в шахматном порядке, устроив на протяженном участке дороги от остановки «Берёзовая роща» до улицы Красина настоящий квест! Квадраты немалой глубины, разбросанные по всей ширине дороги, мягко говоря, удивили водителей! Проехать там сейчас даже со скоростью 5 км/ч — большая проблема. Свою лепту в интересную игру внес и дождь — некоторые квадратики в лужах просто не видны, что добавляет новому приключению немалую дозу адреналина! В общем, спасибо дорожникам за новую локацию на наших дорогах, и будьте осторожны, — пишет НГС Андрей Лопатин, который обнаружил ямы сегодня утром.

Ямы новосибирцы обнаружили утром в понедельник, когда отправлялись на работу

Ямы новосибирцы обнаружили утром в понедельник, когда отправлялись на работу

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— Странный ямочный ремонт дороги у Берёзовой рощи на участке от площади Антонова до улицы Красина. Вместо демонтажа асфальта парой длинных полос дорожники сделали сотни две квадратных ям, — поделился Александр Лазенко.

НГС отправил запрос в мэрию.

В мае губернатор Новосибирской области выделил почти 300 миллионов рублей на ремонт дорог в Новосибирске.

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