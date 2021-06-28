Настоящий квест для водителей: дорогу на проспекте Дзержинского изрезали квадратными ямами

Жители Новосибирска жалуются на ямочный ремонт на проспекте Дзержинского. Сегодня утром автомобилисты обнаружили ямы от ремонта на проспекте Дзержинского. В шахматном порядке на дороге сделали ямы для будущего ремонта. Из-за них образовался затор на перекрестке с Волочаевской, а на проспекте Дзержинского пробка в 4 балла, по данным «Яндекс.Пробки». Способ ремонта показался жителям города странным.

— Проспект Дзержинского давно славится у водителей плохим качеством дорожного полотна, и вот долгожданный ремонт... Но какой! Дорожники вырезали в старом асфальте квадраты в шахматном порядке, устроив на протяженном участке дороги от остановки «Берёзовая роща» до улицы Красина настоящий квест! Квадраты немалой глубины, разбросанные по всей ширине дороги, мягко говоря, удивили водителей! Проехать там сейчас даже со скоростью 5 км/ч — большая проблема. Свою лепту в интересную игру внес и дождь — некоторые квадратики в лужах просто не видны, что добавляет новому приключению немалую дозу адреналина! В общем, спасибо дорожникам за новую локацию на наших дорогах, и будьте осторожны, — пишет НГС Андрей Лопатин, который обнаружил ямы сегодня утром.