Мало переболеть: врачи рассказали, как убрать последствия коронавируса (он вам еще аукнется)

Врач-физиотерапевт центра семейной медицины «Здравица» Анна Овечкина говорит, что после перенесенной коронавирусной инфекции важно восстановить показатели дыхательной и сердечно-сосудистой системы, адаптировать организм к физическим нагрузкам, восстановить психоэмоциональное состояние и иммунитет без лекарств. Такое восстановление, по мнению специалиста, идет непросто:



— Это осложняется и субъективными жалобами пациента на выраженную слабость, снижение настроения, выраженное беспокойство и тревогу за свое здоровье.



Пациенту подбирают физиопроцедуры, чтобы улучшить насыщение крови кислородом и предотвратить фиброз в легких; обучают дыхательной гимнастике и делают массаж грудной клетки.



— Подчеркну, что поиски решения оптимального восстановления после новой пневмонии продолжаются. Мы же наблюдаем за восстановлением наших пациентов и помогаем им вернуться к полноценной жизни, — говорит Анна Овечкина.