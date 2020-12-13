Мало переболеть: врачи рассказали, как убрать последствия коронавируса (он вам еще аукнется)

Новосибирские врачи рассказали о последствиях коронавируса
Этой осенью коронавирусной инфекцией переболели тысячи жителей Новосибирска. У кого-то болезнь протекала в легкой форме — неделя дома, отрицательный тест и можно снова на работу. Но для большинства коронавирус стал серьезным ударом по здоровью. И даже после выздоровления проблемы не ушли. Мы уже рассказывали о последствиях ковида, после этой статьи многие новосибирцы признавались, что им непонятно, как восстановить организм. Сейчас по этой теме накопилось больше информации, многие клиники создают программы реабилитации, но многое можно делать дома самостоятельно, правда, после консультации с врачом. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, какие виды восстановления существуют и для чего именно они нужны.
Важно! По сути единой программы восстановления после коронавирусной инфекции для всех нет — как и схемы лечения, потому что нужно учитывать имеющиеся заболевания, прием лекарств и так далее. Нужно проконсультироваться со специалистами.
Какие виды реабилитации есть
Врач-физиотерапевт центра семейной медицины «Здравица» Анна Овечкина говорит, что после перенесенной коронавирусной инфекции важно восстановить показатели дыхательной и сердечно-сосудистой системы, адаптировать организм к физическим нагрузкам, восстановить психоэмоциональное состояние и иммунитет без лекарств. Такое восстановление, по мнению специалиста, идет непросто:
— Это осложняется и субъективными жалобами пациента на выраженную слабость, снижение настроения, выраженное беспокойство и тревогу за свое здоровье.
Пациенту подбирают физиопроцедуры, чтобы улучшить насыщение крови кислородом и предотвратить фиброз в легких; обучают дыхательной гимнастике и делают массаж грудной клетки.
— Подчеркну, что поиски решения оптимального восстановления после новой пневмонии продолжаются. Мы же наблюдаем за восстановлением наших пациентов и помогаем им вернуться к полноценной жизни, — говорит Анна Овечкина.
Врач-терапевт сети многопрофильных клиник «Смитра» Ольга Афанасова добавляет, что программа восстановления после перенесенного коронавируса определяется после дообследования пациента:
— Поскольку вирус поражает многие органы и системы, обследование проходит на основании жалоб. А уже после дополнительного обследования пациенту назначается медикаментозное лечение после осмотра врача. Долгое время у пациентов может сохраняться одышка при физической нагрузке, слабость, быстрая утомляемость, иногда боли в сердце.
Ольга Афанасова подчеркивает, что их очень важно не пропустить, чтобы вовремя пройти обследование, потому что одно из возможных осложнений — развитие миокардита (поражение сердечной мышцы, миокарда), поэтому необходимо обратиться к врачу:
— Самое главное, что может делать пациент, — это дыхательная гимнастика, о которой говорится на многих сайтах — ВОЗа, Минздрава. Также можно надувать шары или дышать в литровую банку с водой через коктейльную трубочку. Еще одно правило — длительная ходьба.
Учимся правильно дышать и записываемся на массаж
Физиотерапевт медицинского центра «Авиценна» Анастасия Киселева тоже говорит, что перед началом лечения пациенту требуется консультация физиотерапевта. Пациента ведут совместно с терапевтами, пульмонологами, при выраженном болевом синдроме он консультируется еще и с неврологом. В ряде случаев к совместной работе подключают психологов.
— Основная задача — восстановить дыхательную функцию, которая пострадала во время заболевания, повысить функциональную способность мышечной ткани, потому что человек долгое время был без движения (при любой ситуации, при любой степени тяжести) и было кислородное голодание тканей. И нужно восстановить иммунитет, то есть восстановление должно быть разнонаправленным, — считает Анастасия Киселева.
С точки зрения физической реабилитации основное, по ее словам, — обучить пациента лечебной гимнастике, для этого не нужно изобретать чего-то нового: все эти комплексы проверены десятилетиями. Комплекс упражнений должен делаться ежедневно в течение
— Дыхательная гимнастика проводится под руководством инструктора в течение нескольких сеансов — чаще семь-восемь — и далее человек продолжает регулярно ее практиковать, включая комплекс в распорядок своего дня. Надо понимать, что дыхательная гимнастика должна стать нормой жизни, как утренняя гимнастика, — приводит пример физиотерапевт.
Цель дыхательной гимнастики — задействовать максимально необходимый объем легких и тем самым улучшить газообмен в легочной ткани, а при движении диафрагмы происходит своего рода «массаж» печени и других внутренних органов, это способствует активации процессов пищеварения, кровообращения, объясняет врач.
Кроме того, полезны различные виды массажа (ручного или аппаратного), чтобы мобилизовать мышечную ткань межреберных мышц, мышц спины, которые либо были совсем обездвижены, либо длительное время были с минимальной нагрузкой.
— Цель физиотерапевтического воздействия — улучшение кровообращения в области органов грудной клетки, противовоспалительное, рассасывающее, иммуномодулирующее действие. Какие методы мы применяем? Это магнитотерапия, лазеротерапия и лазеропунктура, лекарственный электрофорез, осцилляторный массаж, ультразвуковая терапия, интерференцтерапия, ингаляционная терапия, — перечисляет Анастасия Киселева.
Магнитотерапия, по ее словам, хорошо улучшает кровообращение. Можно использовать для этого и портативные аппараты, которые есть дома.
Какое восстановление нужно венам и артериям
Врач Клиники восстановительной медицины Альбина Никитина говорит, что после перенесенной коронавирусной инфекции воспалительные процессы происходят в венах и артериях — это в том числе следствие антибактериальной и гормональной терапии, которую люди получали в стационарах. Поэтому для таких пациентов нужны, по ее мнению, реабилитационные центры.
— То есть мало переболеть, важно выйти из воспалительной реакции, особенно если хроническая венозная недостаточность уже была: тогда еще сложнее. Почему говорят, что при сахарном диабете тяжелое течение коронавируса, потому что при нем выраженная воспалительная реакция во внутренней стенке артерий и вен. При любом воспалении, и особенно при коронавирусной инфекции, кровь становится густой.
Особенно активно реагируют на антибактериальные или противовирусные препараты вены печени, поэтому погруженность этого органа в воспалительный процесс можно отследить по таким показателям крови, как ферритин (белок, в форме которого в основном запасается железо в организме), гамма-ГТ (фермент печени и поджелудочной железы, активность которого в крови повышается при заболеваниях печени и злоупотреблении алкоголем), щелочная фосфатаза (группа ферментов, активность которых повышается при ряде заболеваний, сопровождающихся повреждением ткани печени, костей, почек и других органов), холинэстераза (фермент, необходимый для нормальной работы нервной системы).
— При этом состояние стресса или порой острого психоза создает паническую ситуацию с выбросом адреналина, что еще больше сгущает кровь, поэтому есть истинные пневмонии, а есть пневмонии — как тромбоэмболия легочной артерии (инфаркт-пневмония), которую сейчас воспринимают как вирусную, хотя это не так: стресс запускает тромбообразование, и мелкие сосуды в легких становятся непроходимы, и происходит инфаркт-пневмония, — говорит Альбина Никитина.
Она замечает, что нужно знать свои слабые места и тем самым профилактировать возникновение выраженного острого процесса, инициированного коронавирусом:
— Например, кто-то является носителем бактериальной или вирусной инфекции и не знает об этом: стафилококка, стрептококка, кишечной палочки, клебсиеллы, аденовируса, риновируса, гепатита, герпеса, описторхоза, хеликобактер пилори и так далее. Если всё это вовремя убрать, то проще протекает заболевание и восстанавливается организм. Если у человека после коронавируса появились проблемы с венами и артериями, то восстановление — это работа как минимум на полгода. Нужно принимать препараты — не только химические, но и травяные — делать физиопроцедуры, которые помогут восстановить кровоток и лимфоток в том органе, который был слабым на начало воспалительного процесса, — подытоживает врач.
О том, какие рекомендации по реабилитации есть в медицинских рекомендациях Минздрава РФ, мы писали ранее.
Анна Овечкина — врач-физиотерапевт центра семейной медицины «Здравица», высшей категории, кандидат медицинских наук. Ольга Афанасова — врач-терапевт сети многопрофильных клиник «Смитра», врач высшей категории. Анастасия Киселева — физиотерапевт, рефлексотерапевт медицинского центра «Авиценна». Стаж работы — с 1998 года. Альбина Никитина — терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, психолог Клиники восстановительной медицины, член Российского общества диетологов и нутрициологов, член Российского союза диетологов. Стаж работы по специальности — более