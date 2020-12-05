Зря вы это делаете: разбираем с реабилитологом народные методы восстановления после COVID-19

Популярный способ борьбы с потерей обоняния — понюхать что-нибудь активно пахнущее. Но едкие запахи обычно мы встречаем у веществ, которыми можно получить отравление или ожог, так что лучше с ними не экспериментировать, когда обоняние не может вас защитить.



— Например, нашатырь — человек может не чувствовать запах, но при глубоком вдохе он всё равно воздействует на дыхательный центр и может даже вызвать остановку дыхания. Когда с обонянием всё нормально — человек не будет долго вдыхать нашатырь, не будет пытаться его глубоко вдохнуть, защитные реакции организма не дадут это сделать. А когда обоняние повреждено — нет этого контроля, нет защитных механизмов, — объясняет реабилитолог.



То же самое со вкусом. Горчицей, перцем или острым соусом можно получить ожог, не почувствовав при этом вкуса, так что не нужно рисковать.



Если все-таки хочется что-нибудь понюхать и попытаться разобрать запах, можно попробовать что-нибудь безобидное. В этом материале вы найдете особую технику тренировок для обоняния с помощью нескольких эфирных масел.

