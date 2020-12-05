Зря вы это делаете: разбираем с реабилитологом народные методы восстановления после COVID-19

1
Надувать шарики
«Упражнения» с продуванием соломинки или надуванием воздушных шариков (а то и резиновых перчаток) — самые популярные в интернете. Этим предлагают заниматься, чтобы поскорее восстановить легкие. А между тем это очень вредный совет.
— Очень трудно рассчитать нагрузку, усилие, которое будет человек прикладывать к этому действию. А нагрузка после COVID-19 должна начинаться с щадящей интенсивности. У пациента поражены легкие, еще нарушена, как правило, каркасная функция альвеол. Нерассчитанная нагрузка может привести к тому, что альвеолы тоже будут повреждены, — сделаете только хуже, — говорит реабилитолог.
2
Задерживать дыхание
Задержка дыхания тоже плохая идея, особенно длительная задержка. Считается, что это будет тренировать легкие, но на практике это только подвергает их опасности, как и надувание шариков.
— Когда человек длительно задерживает дыхание, воздух в альвеоле собирается, в то же время меняется внутригрудное давление из-за задержки дыхания. В результате так тоже можно повредить легочную ткань, — объясняет Елена Овчинникова.
Вместо задержки дыхания и надувания шариков подойдет правильная дыхательная гимнастика. Можно подсмотреть их в памятке Всемирной организации здравоохранения, но лучше посоветуйтесь с врачом, чтобы подобрать оптимальный вариант.
3
Нюхать нашатырь
Популярный способ борьбы с потерей обоняния — понюхать что-нибудь активно пахнущее. Но едкие запахи обычно мы встречаем у веществ, которыми можно получить отравление или ожог, так что лучше с ними не экспериментировать, когда обоняние не может вас защитить.
— Например, нашатырь — человек может не чувствовать запах, но при глубоком вдохе он всё равно воздействует на дыхательный центр и может даже вызвать остановку дыхания. Когда с обонянием всё нормально — человек не будет долго вдыхать нашатырь, не будет пытаться его глубоко вдохнуть, защитные реакции организма не дадут это сделать. А когда обоняние повреждено — нет этого контроля, нет защитных механизмов, — объясняет реабилитолог.
То же самое со вкусом. Горчицей, перцем или острым соусом можно получить ожог, не почувствовав при этом вкуса, так что не нужно рисковать.
Если все-таки хочется что-нибудь понюхать и попытаться разобрать запах, можно попробовать что-нибудь безобидное. В этом материале вы найдете особую технику тренировок для обоняния с помощью нескольких эфирных масел.
4
Восстанавливать только легкие
Новый коронавирус поражает не только легочную ткань. Реабилитация должна быть комплексная, потому что идет нагрузка и на сердечно-сосудистую, и на нервную, и на мышечную системы.
— Некоторые советуют выполнять одну только дыхательную гимнастику, и, мол, всё будет хорошо. Нет, просто сидеть и дышать недостаточно, нужно тренировать все системы, — говорит Елена Овчинникова.
Какие именно упражнения нужно делать, лучше обсудить с врачом — болезнь по-разному может повлиять на организм, поэтому могут быть индивидуальные ограничения или, наоборот, дополнительные виды нагрузки.
5
Активно тренироваться
Сразу после болезни некоторые предлагают заняться спортом. Казалось бы, дело хорошее. Но только не сразу после того, как переболели!
— Есть люди, которые начинают с интенсивных физических нагрузок. Был человек активный-спортивный до болезни и думает, что полезно сразу вернуться к прежним нагрузкам. Кто-то советует сразу начинать бегать, есть еще совет бегать по лестницам. Это неправильно. Организм ослаблен, даже если активной клиники не было, даже если температура была один день. Для организма это всё равно состояние патологическое, ему нужно восстанавливаться постепенно, — говорит реабилитолог.
Не забывайте и о простых правилах: перед занятиями всегда нужно делать разминку, а после — заминку, не охлаждать организм резко, начинать упражнения не раньше чем через час после еды, пить много воды.
Не всегда хватает одной домашней реабилитации, иногда к ЛФК и дыхательной гимнастике подключаются физиопроцедуры. Какие именно процедуры нужно применять, должен решать врач — в зависимости от личных особенностей пациента и течения болезни.
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