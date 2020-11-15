«Половине пациентов не нужно КТ»: когда и кому проверять легкие (и какие еще обследования есть)

Врачи рассказали, почему не всем нужно делать КТ легких
Сейчас в Новосибирске наблюдается ажиотажный спрос на КТ органов грудной клетки, которое в том числе показывает изменения, вызванные коронавирусной инфекцией. Но есть и другие способы проверить, идет ли в организме воспалительный процесс. Эксперты объяснили, кому действительно нужно сделать КТ, а кому лучше лишний раз не получать дозу облучения, даже минимальную. В каких случаях лучше сдать кровь на анализы, прежде чем бежать на КТ (может, оно и не понадобится). Всё это — в материале медицинского обозревателя НГС Марии Тищенко.
Почему не всем нужно делать КТ
КТ органов грудной клетки (здесь мы публиковали карту учреждений города, где можно пройти эту процедуру) — это вид исследования, который эффективнее, чем обычная флюорография, позволяет увидеть изменения в легких, вызванные коронавирусной инфекцией. Действительно, если тест на коронавирус может дать отрицательный результат из-за того, что делается не тогда, когда вирус присутствует в носо- и ротоглотке, то КТ покажет, поразил ли он легкие. Но проходить это исследование нужно не всем.
Директор Медицинского центра имени Сергея Березина (МИБС) в Новосибирске, в котором тоже начали делать КТ для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавирусом, организовав для этого «красную» зону, Анна Беспалова считает, что КТ нужно проходить с направлением врача, но сейчас люди в панике и зачастую не могут дождаться доктора. Она уверена, что не все пациенты, которые к ним приходят, должны на самом деле проходить эту процедуру.
— Если посмотреть статистику, которую я собираю каждый день, то она весьма печальна: люди идут на КТ на всякий случай провериться. Если есть одышка, температура, кашель, слабость и человек болеет больше недели, то есть смысл сделать КТ, а если человек с температурой три дня, то не нужно этого делать. Бывает, конечно, когда клиники нет, а изменения в легких уже появляются. При этом я понимаю, что нелеченное КТ2 быстро превращается в КТ3 (степень изменений в легких. — Прим. ред.). Пациентам с КТ3 мы пишем, что рекомендована консультация врача по CITO (срочно. — Прим. ред.). У людей в головах нет правильного понимания, что делать, — говорит Анна Беспалова.
Она уточняет, что, судя по ее статистике, пациентов с поражениями легких КТ3 бывает три-четыре человека за день, КТ4 — один человек.
— То есть половине пациентов не нужно было делать КТ, но люди находятся в ажиотаже.
Анна Беспалова добавляет, что всё равно у КТ есть доза облучения, на каждого человека она рассчитывается индивидуально, в зависимости от веса, но всё равно лучше не накапливать за год большой объем.
Что можно проверить, прежде чем идти на КТ
Директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк уверена, что лабораторные показатели дают больше информации о течении коронавирусной инфекции, чем КТ:
— Для всех пациентов из групп риска важно в первые дни заболевания сдать кровь на общий анализ крови, С-реактивный белок (СРБ), Д-димер и ферритин. Это в том числе прогностические маркеры. В некоторых случаях важны еще и другие показатели —– глюкоза, печеночные пробы, креатинин, прокальцитонин и прочее. Лучше, если анализы назначит врач.
Она добавляет, что КТ назначается по показаниям:
— Вы не представляете, сколько я вижу абсолютно ненужных КТ с 5–15% поражения. Это вирусная пневмония, да. Но без бактериальных осложнений, протекающая с минимальной симптоматикой и не требующая никакого специального лечения.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк говорит, что важная задача врача — оценить риски осложнений по сопутствующим заболеваниям, имеющуюся симптоматику и дать рекомендации, чтобы пациент не испытывал тревогу из-за того, что он находится один на один с болезнью:
— У меня были пациенты, с которыми единственное, что мы делали, — два раза за неделю проконтролировали анализы крови — общий анализ с лейкоцитарной формулой, С-реактивный белок (основной лабораторный маркер активности процесса в легких: его повышение коррелирует с объемом поражения легочной ткани и является основанием для начала противовоспалительной терапии. — Прим. ред.) и по показаниям ЛДГ (лактат — это продукт клеточного метаболизма, производная молочной кислоты — начинает образовываться в организме при падении уровня кислорода в клетке. — Прим. ред.) и ферритин. Оба раза убедились, что всё нормально, степень воспаления очень низкая, и всё, что нам нужно, это симптоматическая терапия. Но каждый раз человек порывался сделать КТ, а я читала длинную лекцию о том, что это исследование ему не показано.
Она поясняет, что таких пациентов достаточно много, и если они все побегут делать КТ, то те, кому это исследование действительно нужно, не получат к нему доступ.
— В методических рекомендациях указано, что если С-реактивный белок меньше 10, другие показатели воспаления не повышены, температура нормализовалась на четвертый-пятый день, то риск обширных поражений легких низкий, уровень воспаления невысокий и срочно делать КТ не надо. Лучше выбрать дистанционную консультацию с врачом, чем бежать и занимать чье-то место на КТ, — уверена Варвара Веретюк.
А когда идти на КТ?
Варвара Веретюк поясняет, что с коронавирусной инфекцией дело обстоит так: нормальный результат КТ сегодня не гарантирует того, что всё будет также через неделю, именно поэтому важно прежде всего отслеживать все симптомы и анализы. Это надежнее, подчеркивает терапевт.
— Если температура держится больше недели, то нужно пересдавать анализы. Если будет повышение уровня СРБ или других показателей воспаления, то тогда уже нужно делать КТ.
Есть ли разница, когда сдавать кровь
Если у человека пропало обоняние, нет повышенной температуры, одышки, то терапевт в первую очередь рекомендует измерять температуру, давление, пульс и насыщение крови кислородом, если дома есть пульсоксиметр.
— Если человек болен только первый день, то не следует сразу же сдавать анализы, потому что изменения еще не сформировались. Мы рекомендуем сдавать их, если повышенная температура держится пять дней, — поясняет Варвара Веретюк.
При коронавирусной инфекции еще советуют сдавать Д-димер: терапевт уточняет, что это тоже необязательно для всех.
— Этот показатель контролируется у тех, у кого есть риски тромбообразования, к примеру, у людей с ожирением, сахарным диабетом, имеющимся тромбозом в анамнезе, с историей лечения онкологического заболевания.
А когда всё же сдавать тесты и антитела
Варвара Веретюк говорит, что многие жалуются на ненадежность тестов ПЦР или на антиген вируса, но если тест положительный, значит, диагноз коронавирусной инфекции нового типа подтвержден:
— Тесты могут быть отрицательными у больных COVID-19, потому что взятие материала производится из носоглотки, а вирус уже находится в нижних дыхательных путях. К примеру, в первые дни тест может быть отрицательным, потому что вирус еще не размножился сильно, а в более поздние сроки болезни — потому что инфекция «опустилась» ниже. А дальше, когда кашель становится более активным, ПЦР может стать положительным, потому что появляется мокрота с клетками, содержащими фрагменты вируса. Вот почему отрицательный тест ПЦР не может служить поводом непостановки диагноза, нужно либо сдать его повторно, либо подкрепить антителами.
По мнению Варвары Веретюк, антитела сразу сдавать непродуктивно, потому что у кого-то они могут появится на пятый день, у кого-то на 10-й, и описаны случаи, когда это происходило и на 20-й день:
— Это вспомогательный метод, например, когда ПЦР не доступен. Тем более они не влияют на тактику лечения: мы не можем посмотреть их и сказать, болеет сейчас человек или нет. Пациент может выздороветь и чувствовать себя хорошо, а иммуноглобулины M при этом могут сохраняться в течение трех месяцев.
Важно! Консультируйтесь с врачом, прежде чем идти на тот или иной метод исследования и сдавать анализы.
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