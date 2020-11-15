«Половине пациентов не нужно КТ»: когда и кому проверять легкие (и какие еще обследования есть)

КТ органов грудной клетки (здесь мы публиковали карту учреждений города, где можно пройти эту процедуру) — это вид исследования, который эффективнее, чем обычная флюорография, позволяет увидеть изменения в легких, вызванные коронавирусной инфекцией. Действительно, если тест на коронавирус может дать отрицательный результат из-за того, что делается не тогда, когда вирус присутствует в носо- и ротоглотке, то КТ покажет, поразил ли он легкие. Но проходить это исследование нужно не всем.

Директор Медицинского центра имени Сергея Березина (МИБС) в Новосибирске, в котором тоже начали делать КТ для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавирусом, организовав для этого «красную» зону, Анна Беспалова считает, что КТ нужно проходить с направлением врача, но сейчас люди в панике и зачастую не могут дождаться доктора. Она уверена, что не все пациенты, которые к ним приходят, должны на самом деле проходить эту процедуру.

— Если посмотреть статистику, которую я собираю каждый день, то она весьма печальна: люди идут на КТ на всякий случай провериться. Если есть одышка, температура, кашель, слабость и человек болеет больше недели, то есть смысл сделать КТ, а если человек с температурой три дня, то не нужно этого делать. Бывает, конечно, когда клиники нет, а изменения в легких уже появляются. При этом я понимаю, что нелеченное КТ2 быстро превращается в КТ3 (степень изменений в легких. — Прим. ред.). Пациентам с КТ3 мы пишем, что рекомендована консультация врача по CITO (срочно. — Прим. ред.). У людей в головах нет правильного понимания, что делать, — говорит Анна Беспалова.