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«Я так никогда не болел». Симптомы ОРВИ и коронавируса очень похожи. Как их отличить? Объясняют врачи

Важно обращать внимание на кашель, насморк и обоняние

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Осенью начинается традиционный всплеск сезонных заболеваний. Как их не спутать с опасным вирусом?

Осенью начинается традиционный всплеск сезонных заболеваний. Как их не спутать с опасным вирусом?

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Врачи рассказали, по каким симптомам отличить ОРВИ от коронавируса

К традиционным сезонным заболеваниям — ОРВИ и гриппу — добавился коронавирус, который мы, похоже, ещё не победили. Симптомы у этих заболеваний настолько схожи, что отличить их без специальных исследований практически невозможно, особенно если у человека лёгкая форма течения коронавирусной инфекции. Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала у врачей, как всё же попытаться отличить эти вирусы друг от друга и на что обращать внимание.

Важно! Лечение должен назначать только врач, учитывая симптомы и анамнез (историю болезни, ранее перенесённые заболевания, состояние организма). Не занимайтесь самолечением и помните, что все препараты и их дозировки назначаются индивидуально. Не затягивайте с обращением к врачу.

Инфекционист и главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков подтверждает, что CОVID-19 протекает с очень разнообразной симптоматикой и отличить его от типичного ОРВИ только по клиническим симптомам очень сложно.

Точно разграничить ОРВИ и коронавирус помогут лабораторные исследования

Точно разграничить ОРВИ и коронавирус помогут лабораторные исследования

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— Можно выделить те симптомы, которые помогут заподозрить именно COVID-19: самый патогномоничный (характерный только для данного заболевания. — Прим. ред.) симптом — потеря обоняния и частично вкуса; длительный и навязчивый кашель; появление одышки; разнообразная сыпь, появляющаяся практически одновременно с респираторными симптомами. Кроме того, могут быть выраженные симптомы интоксикации, не проходящие более двух–трёх дней, боли в мышцах, суставах.

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Наталья Смирнова говорит, что при новой коронавирусной инфекции обращает на себя внимание выраженное снижение обоняния и вкусовых ощущений. При средней тяжести заболевания чаще приходится наблюдать обильную потливость: человек ночью встаёт и меняет постельное и нательное бельё, потому что оно мокрое.

— Даже при небольшом повышении температуры может быть выраженная интоксикация, ломит мышцы, особенно болит поясница, что нередко принимают за остеохондроз или пиелонефрит. Сам пациент отмечает: «Я так никогда не болел, всё не так, как всегда». Другие известные симптомы — это заложенность в груди, чувство нехватки воздуха, одышка, приступообразный кашель, чаще сухой, выраженная утомляемость. Выраженная астения, слабость, сохраняющаяся несколько недель.

Врачи отмечают, что лечение, назначенное вашему знакомому в стационаре, нельзя повторять самостоятельно — всё рассчитывается индивидуально

Врачи отмечают, что лечение, назначенное вашему знакомому в стационаре, нельзя повторять самостоятельно — всё рассчитывается индивидуально

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Какие анализы назначают при подозрении на коронавирус

Наталья Смирнова добавляет, что сейчас такое время, что при любой ОРВИ должны быть подозрения на СОVID-19, и необходим осмотр врача. По показаниям назначается мазок из носоглотки на ПЦР для определения РНК вируса через 7–10 дней. Это может быть дополнено исследованием крови на ранние антитела к коронавирусу, иммуноглобулины M, потому что у мазка может быть погрешность.

Терапевт медицинского центра «Авиценна» Юлия Поданева также уверена, что у гриппа и коронавируса одинаковые симптомы, поэтому на помощь приходят дополнительные исследования: мазки на COVID-19 и КТ лёгких (как это делается и что показывает — читайте здесь), чтобы исключить пневмонию, которая при гриппе развивается значительно реже.

— Схожесть гриппа и коронавируса состоит в том, что вероятность подъёма температуры и в том, и в другом случае высока. Единственное — частота выявления внебольничной пневмонии при коронавирусной инфекции гораздо выше, чем при гриппе. Коронавирус может протекать без кашля, поражать лёгкие, и пневмония в таком случае наступает бессимптомно.

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк уточняет, что в 40% случаев коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно или стёрто, и здесь важно, что человек может быть невольной угрозой для пациентов из групп риска (пожилые, с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом и так далее).

КТ органов грудной клетки позволяет отследить изменения в лёгких, вызванные коронавирусом

КТ органов грудной клетки позволяет отследить изменения в лёгких, вызванные коронавирусом

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Какой кашель при коронавирусе

— Для коронавирусной инфекции не очень характерны обильные выделения из носа, а вот заложенность носа встречается чаще, и в трети случаев может быть временная утрата обоняния. Другие симптомы коронавирусной инфекции: кашель, одышка, боли в мышцах и ломота в теле, слабость, головная боль и так далее. То есть особенных симптомов нет.

Также не характерен кашель с жужжанием и свистами, который чаще бывает при ОРВИ. Повышение температуры при коронавирусной инфекции может быть разным, поэтому отличительным этот симптом не назовёшь: может быть нормальная или 37–37,5°С (почему такая температура может держаться долгое время, мы писали здесь), может быть высокая — выше 38°С, — поясняет Варвара Веретюк.

Если температура держится больше трёх суток, в любом случае нужно обращаться к врачу, а работающим людям нужно с первого дня брать больничный, чтобы не распространять инфекцию и не повышать риск осложнений, перенося болезнь «на ногах».

— Благодаря коронавирусу многие поняли: в это время человек чувствует себя вполне неплохо, но может быть источником инфекции и представлять угрозу для людей с хроническими заболеваниями. Просто раньше мы чаще говорили о гриппе — кстати, люди продолжают болеть и умирать от него во всём мире. Если у вас симптомы ОРВИ, в любом случае не нужно никуда ходить — ни на учёбу, ни на работу. И не стоит заниматься самолечением. Определить, есть ли красные флаги — угрожающие симптомы, — какое необходимо дообследование, может только врач. И ни в коем случае нельзя покупать антибиотики без назначения врача. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками, — акцентирует внимание терапевт.

Так берётся мазок на коронавирус из ротоглотки

Так берётся мазок на коронавирус из ротоглотки

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Лекарства при коронавирусе

Варвара Веретюк приводит в пример свою статистику: 3 из 10 её пациентов приходят на приём, уже самостоятельно принимая антибиотики.

— Это очень плохо: так развивается устойчивость к антибактериальным препаратам, потом мы останемся без антибиотиков — нам нечем будет лечить людей. А при ОРВИ и при коронавирусе без бактериальных осложнений антибиотики не эффективны: они действуют только на бактерии, — подчёркивает эксперт.

Терапевт объясняет, что лечение коронавируса на дому и в больнице — разное, поэтому когда один человек лежал в больнице и советует другому пить на дому какие-то препараты, это неправильно:

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Лавина слухов распространяется, люди начинают принимать препараты на всякий случай — это катастрофа. Это не только неэффективно, но и опасно. К примеру, антикоагулянты повышают риск серьёзных кровотечений, некоторые антибиотики повышают риск нарушений ритма, поражений печени и разрывов сухожилий, стероидные гормоны способствуют повышению артериального давления и уровня сахара в крови. Поэтому такое лечение подходит только для стационара, под постоянным наблюдением врачей! И не будем забывать о гриппе и других ОРВИ: коронавирус не отправил их в отпуск, они по-прежнему с нами. Важна профилактика, и я говорю не о противовирусных препаратах. К тому же, некоторые препараты со временем теряют свою эффективность, например, вирус гриппа давно нечувствителен к ремантадину. Поэтому при гриппе вакцинация эффективнее, чем противовирусные препараты: она работает на опережение, тренируя иммунитет быть заранее готовым к угрозе «вторжения».

Варвара Веретюк переживает, что бесконтрольный приём антибиотиков пациентами приведёт к тому, что они вообще перестанут действовать, к тому же вирусы антибиотиками не лечатся

Варвара Веретюк переживает, что бесконтрольный приём антибиотиков пациентами приведёт к тому, что они вообще перестанут действовать, к тому же вирусы антибиотиками не лечатся

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Ранее мы писали, какие последствия обнаружили у себя новосибирцы после того, как переболели коронавирусной инфекцией.

Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь». Наталья Смирнова — врач высшей категории, терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 23 года. Юлия Поданева — врач-терапевт медицинского центра «Авиценна», стаж работы — 17 лет. Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет.

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