В Новосибирске ночью возле больницы выстроилась очередь из скорых

Сегодня ночью, 16 июня, в Новосибирске на ОбьГЭС у городской больницы № 3 на улице Мухачева, 5/4 собралась очередь из скорых.

Как сообщила читательница НГС, ее муж работал водителем на скорой помощи. Женщина прислала в редакцию фотографию и сообщила, что в очереди находилось 18 машин .

Главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Ирина Большакова прокомментировала ситуацию:

— В связи с тем, что увеличилось количество обращений по поводу пневмоний и коронавирусной инфекции, нагрузка на скорую помощь увеличилась. Поэтому количество бригад, задействованных на работу с коронавирусной инфекцией и с пациентами с температурой, тоже увеличилось. Время пребывания в очереди в приемных покоях зависит от скорости работы приемного покоя, — объяснила журналисту НГС Ирина Большакова.