В Новосибирске ночью возле больницы выстроилась очередь из скорых

В Новосибирске возле больницы выстроилась очередь из скорых
Сегодня ночью, 16 июня, в Новосибирске на ОбьГЭС у городской больницы
Как сообщила читательница НГС, ее муж работал водителем на скорой помощи. Женщина прислала в редакцию фотографию и сообщила, что в очереди находилось
Главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Ирина Большакова прокомментировала ситуацию:
— В связи с тем, что увеличилось количество обращений по поводу пневмоний и коронавирусной инфекции, нагрузка на скорую помощь увеличилась. Поэтому количество бригад, задействованных на работу с коронавирусной инфекцией и с пациентами с температурой, тоже увеличилось. Время пребывания в очереди в приемных покоях зависит от скорости работы приемного покоя, — объяснила журналисту НГС Ирина Большакова.
На прошлой неделе министр здравоохранения НСО Константин Хальзов заявил о росте числа выявляемых случаев
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