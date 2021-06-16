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В Новосибирске ночью возле больницы выстроилась очередь из скорых

Что произошло — объяснила главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска

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Очередь из скорых выстроилась у больницы <nobr class="_">№ 3</nobr>

Очередь из скорых выстроилась у больницы № 3

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В Новосибирске возле больницы выстроилась очередь из скорых

Сегодня ночью, 16 июня, в Новосибирске на ОбьГЭС у городской больницы № 3 на улице Мухачева, 5/4 собралась очередь из скорых.

Как сообщила читательница НГС, ее муж работал водителем на скорой помощи. Женщина прислала в редакцию фотографию и сообщила, что в очереди находилось 18 машин.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Ирина Большакова прокомментировала ситуацию:

— В связи с тем, что увеличилось количество обращений по поводу пневмоний и коронавирусной инфекции, нагрузка на скорую помощь увеличилась. Поэтому количество бригад, задействованных на работу с коронавирусной инфекцией и с пациентами с температурой, тоже увеличилось. Время пребывания в очереди в приемных покоях зависит от скорости работы приемного покоя, — объяснила журналисту НГС Ирина Большакова.

На прошлой неделе министр здравоохранения НСО Константин Хальзов заявил о росте числа выявляемых случаев COVID-19 в Новосибирской области. Тогда он отметил, что в стационарах находятся непривитые люди.

Также в регионе коронавирус обнаружили у 103 человек — впервые с 26 марта число заболевших впервые превысило 100 за сутки.

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