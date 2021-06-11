В НСО впервые за 2,5 месяца за сутки зарегистрировали больше 100 заболевших коронавирусом

В НСО впервые с 26 марта зарегистрировали 103 человека с COVID-19
Сегодня, 11 июня, в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 103 человек — впервые с 26 марта число заболевших впервые превысило больше 100 за сутки. Скончались 6 пациентов за сутки.
— По данным оперативного штаба на утро 11 июня в регионе зарегистрировано 44 274 случая коронавируса (+103 за сутки), в том числе у 2 822 детей. 40 066 пациентов выздоровели (+93 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 39, 81,86 и 90 лет и женщины в возрасте 64 и 74 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Всего в регионе от коронавируса умерли 1 934 человека,
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 918 пациентов, в том числе 35 детей. В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ — 11 пациентов.
В прошлый раз больше сотни заболевших регистрировалось в конце марта: 26 числа в статистику попал 101 человек.
Вчера министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о росте числа выявляемых случаев COVID-19 в Новосибирской области.