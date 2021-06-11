В НСО впервые за 2,5 месяца за сутки зарегистрировали больше 100 заболевших коронавирусом

Сегодня, 11 июня, в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 103 человек — впервые с 26 марта число заболевших впервые превысило больше 100 за сутки. Скончались 6 пациентов за сутки.



— По данным оперативного штаба на утро 11 июня в регионе зарегистрировано 44 274 случая коронавируса (+103 за сутки), в том числе у 2 822 детей. 40 066 пациентов выздоровели (+93 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 39, 81,86 и 90 лет и женщины в возрасте 64 и 74 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.